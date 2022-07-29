Tường nhà bạn bị ẩm mốc nhưng dùng thuốc tẩy mãi không sạch thì thử thêm 4 cách này

Trời mưa nên tường bị thấm nước, từ đó sinh ra các vết ẩm mốc 'xấu xí' gây mất thẩm mĩ cho căn nhà của bạn. Bắt tay vào xử lí ẩm mốc ngay và luôn bằng những nguyên liệu này.

Xà phòng và Oxy già

Cách này bạn chỉ nên sử dụng khi tình trạng tường bị mốc nhẹ sẽ mang lại hiệu quả cao. Bạn hãy dùng xà phòng pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:3, lưu ý khi sử dụng xà phòng dạng bột bạn phải hòa tan hết xà phòng để tẩy rửa hiệu quả hơn. Sau đó, bạn dùng bàn chải thấm dung dịch rồi chà lên mảng tường bị nấm mốc rồi rửa sạch lại bằng nước.

Làm sạch tường nhà nấm mốc bằng oxy già khá đơn giản nhưng hiệu quả mang lại rất tuyệt vời. Bạn phải sử dụng dung dịch oxy già 3% nguyên chất, xịt lên các mảng bám nấm mốc. Sau đó, chờ khoảng 10 phút cho dung dịch oxy già thẩm thấu vào nấm mốc, rồi dùng khăn sạch lau khô đi, thật đơn giản để làm sạch bức tường phải không nào.

Chanh tươi

Chanh tươi đã quá quen thuộc với chị em nội trợ về tính năng tẩy rửa an toàn do có chứa thành phần acid tự nhiên và mùi thơm dễ chịu. Với tường nhà bị nấm mốc, bạn cũng có thể dùng chanh để tẩy sạch theo cách đơn giản như sau:

- Làm ướt tường những nơi bị nấm mốc



- Chà xát chanh lên những nơi bị nấm mốc hoặc thoa nước cốt chanh lên những vùng nấm mốc đó.



- Dùng bàn chải chà các vết nấm mốc ra rồi sau đó dùng vải sạch lau khô.

Dùng giấm

Giấm trắng có chất acid và tính tẩy rửa mạnh do đó có thể tẩy được nấm mốc trên tường nhà.

Cách làm: Pha giấm vào nước theo tỉ lệ 1:1 rồi đun sôi lên, cho vào một ít muối ăn sau đó dùng cây lăn sơn để lăn lên tường, các vết nấm mốc sẽ biến mất ngay.

Dùng bàn chải đánh răng

Bạn có thể dùng bàn chải đánh răng cũ nhẹ nhàng cọ vào các vết nấm mốc trên tường. Sau đó, chấm bàn chải vào cồn và xoa lên các khu vực vừa chà xát, điều này có thể ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn hiệu quả.

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