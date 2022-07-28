Bỏ túi mẹo dọn dẹp "vừa nhanh vừa sạch" các vết dầu mỡ bám trên tường

Bước 2: Để cho bột bắp khô lại một cách tự nhiên, sau đó dùng một miếng bánh mì sandwich chà lên khu vực tường nhà bếp bị bám dầu mỡ

Lưu ý: Cách này khá hữu dụng nhưng chỉ đối với các vết dầu mỡ còn mới, đối với những vết bẩn cứng đầu lâu ngày nên sử dụng baking soda, giấm, chanh, nước rửa chén, chất tẩy rửa chuyên dụng để làm sạch

Sử dụng giấm cho gạch ốp tường nhà bếp

Giấm là một sản phẩm đa năng có tính axit nhẹ hơn chanh. Từ thời xa xưa, giấm có tầm quan trọng lớn như một chất tẩy rửa tự nhiên. Chất này có tính năng kháng khuẩn, kháng nấm và tẩy trắng. Mặt khác giấm còn giúp trung hòa mùi ẩm mốc và mang lại sự tươi mới cho không gian.

Cách làm sạch dầu mỡ ở bếp cũng như trên gạch ốp tường với giấm cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần pha loãng giấm với nước và cho vào một bình xịt và xịt trực tiếp lên khu vực có dầu mỡ. Khoảng 5 phút sau, dùng khăn thấm nước để lau lại là xong.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng các chất tẩy rửa chuyên dụng

Sử dụng các chất tẩy rửa chuyên dụng là cách loại bỏ những vết dầu mỡ trên gạch ốp tường nhà bếp nhanh nhất. Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn những loại lành tính để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Bởi không gian bếp là nơi bạn chế biến các món ăn, nên nếu chẳng may hóa chất dính vào thức ăn thì sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của cả nhà.

Chanh tươi

Chanh tươi không chỉ tốt cho sức khỏe, sử dụng nhiều trong việc làm đẹp, nấu ăn mà chanh được biết đến là nguyên liệu làm sạch nhà bếp cực kỳ hiệu quả. Chanh chứa nhiều axit nên có tác dụng loại bỏ nhanh những vết dầu mỡ cứng đầu bám dính trên tường, mang lại mùi hương dễ chịu, không gây hại cho da tay, tiết kiệm chi phí và thời gian vệ sinh.

Bước 1: Cắt chanh tươi thành những lát mỏng 2mm, sau đó chà xát lên tường, những khu vực bị bám dính dầu mỡ, chờ trong khoảng 10 phút.

Bước 2: Dùng khăn ẩm sạch lau lại nhiều lần cho đến khi thấy vết dầu mỡ được làm sạch hoàn toàn.

Baking soda

Ảnh minh họa: Internet

Baking soda không chỉ là một nguyên liệu được sử dụng rất nhiều trong việc làm bánh, làm đẹp, trắng răng… mà chúng cũng có khả năng loại bỏ những vết dầu mỡ cứng đầu trên gạch ốp tường nhà bếp rất hiệu quả.

Cách làm rất đơn giản: Cho 1 thìa baking soda vào một chiếc khăn/vải ướt rồi lau lên phần tường dính dầu mỡ. Sau đó, dùng nước ấm để lau hay rửa lại.