Ngoài là gia vị không thể thiếu trong gia đình, 5 công dụng bất ngờ của muối mà bạn nên biết

Với muối, hàn the, baking soda và tinh dầu thơm, bạn hoàn toàn có thể chế tạo ra được dung dịch cọ rửa bồn cầu hiệu quả mà không cần sử dụng các loại chất tẩy rửa độc hại khác. Cho 1/2 chén muối, 1/2 chén hàn the, 1/2 chén baking soda và 15 giọt tinh dầu vào lọ có đục lỗ. Rắc dung dịch bên trong lọ này vào bồn cầu và đợi khoảng 15 phút sau đó sử dụng chổi để cọ rửa xung quanh bồn cầu. Cuối cùng, xả nước để dội thật sạch là hoàn tất.

Dao là dụng cụ thường thấy khi chế biến thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, mỗi loại thực phẩm sẽ có mùi vị nặng nhẹ khác nhau. Trong đó, có một số loại lại rất nặng mùi, nếu vẫn dùng con dao đó tiếp thực cắt thái thực phẩm sẽ làm bám mùi vô cùng khó chịu. Những loại thực phẩm nặng mùi đó có thể kể đến như là hành lá hay tỏi,...

Do đó, nếu muốn loại bỏ các loại mùi trên dao, chị em hãy dùng muối ăn để khử mùi. Cách thực hiện cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần xát muối vào dao sau khi cắt thái hành hay tỏi rồi để yên như thế khoảng hai phút. Sau đó, rửa sạch lại và mùi hôi trên dao cũng sẽ biến mất hoàn toàn.

Kiểm tra chất lượng trứng

Trứng mua về không biết còn tươi hay không, có thể thử bằng cách cho thêm 2 thìa muối vào một cốc nước rồi thả trứng vào trong. Nếu trứng chìm xuống là trứng còn tươi, ngược lại nếu nổi thì nên bỏ đi, vì trứng đã hỏng.

Ảnh minh họa: Internet

"Dọn sạch" vết ố trong cốc trà, cà phê

Khi dùng cốc uống trà hay cà phê mà bạn lại quên rửa sạch chúng thì qua ngày hôm sau, vết ố sẽ xuất hiện trong thành cốc và không dễ để làm sạch chỉ bằng nước rửa bát thông thường.

Khi đó, bạn cho một thìa muối và một thìa giấm trắng vào cốc, lắc thật đều để hỗn hợp này bám được vào các vết ố trong cốc. Đợi trong khoảng vài phút và rửa lại bằng nước sạch, những vết ố trong cốc sẽ bị đánh bay.

Ảnh minh họa: Internet

Làm mới quần áo cũ

Cho ít muối vào nước xả sau cùng mỗi khi giặt quần áo, sẽ giúp khôi phục lại màu tươi sáng cho quần áo cũ, đồng thời giúp quần áo mới không bị phai màu. Quần áo mua về ở lần giặt đầu tiên cũng nên ngâm vào nước muối khoảng 10 phút trước khi giặt sẽ giữ màu tươi lâu hơn.