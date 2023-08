Top 5 loài hoa phong thủy giúp gia chủ "tiền vô như nước"

Nhiều người cho rằng, tên của loài hoa này cũng với những màu sắc may mắn như vàng, đỏ là điềm báo cho sự thịnh vượng. Đặt hoa đồng tiền trong phòng khách hoặc trên bàn thờ sẽ giúp gia chủ cầu tài lộc, tiền của.

Hoa Cát tường

Cát tường là loài hoa biểu trưng cho sự may mắn, vươn lên trẻ trung và tràn trề sức khỏe. Xét về nghĩa Hán Việt, hoa cát tường cũng đại diện cho may mắn và an lành. Tuy không rực rỡ về màu sắc nhưng loài hoa này vẫn toát lên được sự quý phái, ngọt ngào, đằm thắm.

Hoa Hải đường

Theo quan niệm của người xưa thì đây là loài hoa tượng trưng cho mùa Xuân. Chữ “Đường” mang hàm ý là một ngôi nhà lớn. Chính vì thế, đây là loài hoa thể hiện cho sự giàu sang và phú quý – điều mà bất cứ gia đình nào cũng mong muốn đạt được trong năm mới.

Phong lan

Loài hoa này có nhiều màu sắc khác nhau như vàng, trắng, tím…, tượng trưng cho giàu sang, phú quý. Giới chơi cây cho rằng bày hoa phong lan trong nhà là cách để chiêu tài, cầu lộc cho gia đình. Nhiều người đặt các chậu hoa lan trong nhà và ngoài ban công với mong ước sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sự nghiệp.

Hoa Sống đời

Cái tên nói lên tất cả. Loài hoa nhỏ nhắn nhưng lại mang màu sắc rực rỡ và sức sống bền bỉ này mang theo ý nghĩa cầu chúc một năm mới dồi dào sức khỏe cho cả gia đình. Bên cạnh đó nó còn thể hiện sự sinh sôi, nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong ngôi nhà của bạn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm