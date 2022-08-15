Top 5 loài hoa phong thủy giúp gia chủ "tiền vô như nước"

Gia chủ đổi vận giàu có phát tài nếu trồng 5 loại hoa này trong nhà.
- Nếu nhà bạn xuất hiện những "hiện tượng" này thì gia đình bạn sắp may mắn, phát tài
- Tường nhà bạn bị ẩm mốc nhưng dùng thuốc tẩy mãi không sạch thì thử thêm 4 cách này
Hoa Đồng tiền
Hoa đồng tiền tượng trưng cho hạnh phúc và niềm vui. Những cánh hoa xòe rộng với nhiều màu sắc tươi sáng đại diện cho sức sống mãnh liệt.
Nhiều người cho rằng, tên của loài hoa này cũng với những màu sắc may mắn như vàng, đỏ là điềm báo cho sự thịnh vượng. Đặt hoa đồng tiền trong phòng khách hoặc trên bàn thờ sẽ giúp gia chủ cầu tài lộc, tiền của.
Theo phong thủy, hoa đồng tiền là biểu tượng của tài lộc, niềm vui, sức khỏe và tuổi thọ. Loài hoa này có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, đỏ, hồng, vàng. Mỗi màu lại có một ý nghĩa khác nhau, chẳng hạn như hoa màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc, hoa màu đỏ đại diện cho tình yêu...
Hoa Cát tường
Cát tường là loài hoa biểu trưng cho sự may mắn, vươn lên trẻ trung và tràn trề sức khỏe. Xét về nghĩa Hán Việt, hoa cát tường cũng đại diện cho may mắn và an lành. Tuy không rực rỡ về màu sắc nhưng loài hoa này vẫn toát lên được sự quý phái, ngọt ngào, đằm thắm.
Hoa Hải đường
Theo quan niệm của người xưa thì đây là loài hoa tượng trưng cho mùa Xuân. Chữ “Đường” mang hàm ý là một ngôi nhà lớn. Chính vì thế, đây là loài hoa thể hiện cho sự giàu sang và phú quý – điều mà bất cứ gia đình nào cũng mong muốn đạt được trong năm mới.
Phong lan
Loài hoa này có nhiều màu sắc khác nhau như vàng, trắng, tím…, tượng trưng cho giàu sang, phú quý. Giới chơi cây cho rằng bày hoa phong lan trong nhà là cách để chiêu tài, cầu lộc cho gia đình. Nhiều người đặt các chậu hoa lan trong nhà và ngoài ban công với mong ước sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sự nghiệp.
Hoa Sống đời
Cái tên nói lên tất cả. Loài hoa nhỏ nhắn nhưng lại mang màu sắc rực rỡ và sức sống bền bỉ này mang theo ý nghĩa cầu chúc một năm mới dồi dào sức khỏe cho cả gia đình. Bên cạnh đó nó còn thể hiện sự sinh sôi, nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong ngôi nhà của bạn.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm