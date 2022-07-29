Nếu nhà bạn xuất hiện những "hiện tượng" này thì gia đình bạn sắp may mắn, phát tài

Nhà đẹp 29/07/2022 13:10

Bướm, chim én, ong bay vào và làm tổ nhà bạn, tưởng rằng đó là điều bình thường nhưng thật chất gia đình bạn sắm có điềm lành đất.

Nhà có vật nuôi sinh sôi, phát triển đông đúc

Nếu nhà bạn có vật nuôi mà chúng lớn nhanh, sinh con đẻ cái hàng đàn thì chứng tỏ phong thủy trong nhà rất tốt.

Một ngôi nhà sáng sủa, các phòng tràn ngập ánh sáng, gia chủ mát tay nuôi con nào cũng béo tốt sẽ mang đến cảm giác dễ chịu, tinh thần phấn chấn, vui vẻ. Phong thủy quan niệm ngôi nhà như vậy giúp cân bằng âm dương, tốt cho sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ.

Nhưng nếu như nhà bạn nuôi con nào chết con đó thì nên xem xét lại. Nếu ở trong ngôi nhà như vậy thì không chỉ vật nuôi mà sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình cũng bị ảnh hưởng. Theo phong thủy, tài lộc và vận may của ngôi nhà này rất ít, gia chủ khó lòng mà giàu có.

Bướm bay vào nhà

Theo các chuyên gia tử vi và phong thủy, loài bướm cũng mang một linh hồn, quá trình sinh trưởng từ một con sâu bướm xấu xí thành một con bướm xinh đẹp cũng giống như “hành trình” của một đời người: từ khi sinh ra, lập gia đình, đến khi chết đi, chôn cất, sang cát. Vậy nên loài vật này thường mang lại tin tốt lành, nếu bạn vô tình giết chết chúng, cũng có nghĩa may mắn của bạn sẽ giảm sút.

Nếu nhà bạn xuất hiện những 'hiện tượng' này thì gia đình bạn sắp may mắn, phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bướm bay vào nhà có màu sắc tươi sáng, bạn sắp có những tin tốt liên quan đến chuyện tình yêu. Nếu con bướm màu xám hoặc gần như đen bay vào nhà thì điềm báo sẽ mang lại cho bạn tin tốt lành liên quan đến nghề nghiệp hoặc công việc.

Ong làm tổ trong nhà

Ong là loại động vật được cho là mang yếu tố “dương” rất nhiều. Vì thế, việc trong nhà xuất hiện tổ ong cũng mang ý nghĩa gia đình được gia tăng dương khí. Đồng thời, việc này cũng dự báo nhiều may mắn về mặt tài lộc đang đến, gia đình thịnh vượng, ấm no.

Nếu nhà bạn xuất hiện những 'hiện tượng' này thì gia đình bạn sắp may mắn, phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chim én làm tổ

Chim én là biểu tượng của giàu có và hạnh phúc, hơn thế nữa theo tập tính của loài chim, chúng thường hay chọn những nơi chúng cảm thấy là an toàn, tin cậy để làm tổ, do đó việc chim én làm tổ trong nhà là một điềm báo tốt cho thấy nơi bạn đang sống có phong thủy tốt lành, sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền tài.

Nếu nhà bạn xuất hiện những 'hiện tượng' này thì gia đình bạn sắp may mắn, phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Cửa nhà ở quê có 3 điều cấm kỵ, phạm phải dễ mắc bệnh nan y

Cửa nhà ở quê có 3 điều cấm kỵ, phạm phải dễ mắc bệnh nan y

Nếu cánh cổng trực xung vào cửa nhà, rất có thể sẽ gây ra tai họa, đe dọa sức khỏe của gia đình. Bởi vậy, người nông thôn tuyệt đối không được qua loa khi xây cửa nhà.

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Từ khóa:   tâm linh điềm báo điềm lành

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