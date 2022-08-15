Rinh ngay 3 loại cây kiểng hợp mệnh 3 con giáp sau đây để kéo Thần Tài về nhà, vượng tài lộc, phú quý suốt đời

Nhà đẹp 15/08/2022 18:42

Việc trưng bày các loại cây kiểng hợp mệnh với gia chủ cũng phần nào đem lại may mắn, tài lộc. Dưới đây là một số loại cây phù hợp với 3 con giáp sau.

Cây Lan Quân tử cho người tuổi Mùi

Người tuổi mùi là mẫu người thường không ham tiền bạc, có lẽ vì vậy nên họ không có khả năng giàu có. Cuộc sống cứ bình bình, và rất khó để phát tài. Do đó chọn 1 loài cây có thể tăng khả năng thịnh vượng, quý nhân phù trợ là điều cần thiết với những người mang tuổi dê. Gợi ý hàng đầu chính về cây phong thủy hợp tuổi chính là cây Lan Quân Tử.

Rinh ngay 3 loại cây kiểng hợp mệnh 3 con giáp sau đây để kéo Thần Tài về nhà, vượng tài lộc, phú quý suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là loài cây được xem là sự phát triển và văn minh, hoa của cây Lan quân tử nở đúng vào dịp lễ tết cổ truyền của nước ta và được xem là một điềm may, báo hiệu 1 năm no đủ. Những người tuổi Mùi đặt 1 chậu Lan quân tử trong nhà ngoài việc mang đến may mắn, thịnh vượng thì cây Lan quân tử còn có giá trị về trang trí. Giúp tô điểm thêm cho ngôi nhà màu xanh tươi mát & giúp thanh lọc không khí.

Đây là loài cây cần ánh sáng và ưa thích sự thoáng đãng, nếu bị đặt ở những nơi ẩm tối, bí bách cây sẽ kém phát triển thậm chí còn bị chết. Do đó nếu bạn trồng với ý nghĩa cây phong thủy chứ không chỉ là cây cảnh thông thường thì bạn nên đế ý chăm sóc đúng kỹ thuật, không nên làm cây lụi tàn hay bị chết.

Cây Vạn Niên Thanh cho người tuổi Thìn

Theo tử vi tuổi rồng là những người khoan dung, đại lượng, có sức khỏe dồi dào, mạnh mẽ. Tuy nhiên những người tuổi rồng lại có nhiều tham vọng và thống trị, và tuổi rồng không phải là những người thích hướng nội. Họ luôn muốn có được chỗ đứng ngoài xã hội, cạnh tranh với những người tuổi rồng là rất khó.

Rinh ngay 3 loại cây kiểng hợp mệnh 3 con giáp sau đây để kéo Thần Tài về nhà, vượng tài lộc, phú quý suốt đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với những đặc điểm và tính cách như vậy sẽ gây ra sự ganh ghét là điều không thể tránh khỏi, tham vọng và  thống trị khiến cho sát khí luôn vây quanh người thuộc tuổi thìn. Nên theo phong thủy cây Vạn Niên Thanh không chỉ là loại cây cảnh để trang trí nhà cửa mà còn giúp hóa giải sát khí, và mang lại may mắn, thịnh vượng cho người tuổi thìn. Đây đích thực là một cái tên sánh đôi cùng người tuổi thìn.

Cây Trúc phú quý cho người tuổi Mão

Rinh ngay 3 loại cây kiểng hợp mệnh 3 con giáp sau đây để kéo Thần Tài về nhà, vượng tài lộc, phú quý suốt đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần nghe tên gọi đã có thể nói lên 1 sự phụ trợ đầy may mắn và tài vượng rồi. Tuổi Mão là những người thông minh, nhanh nhẹn và có con mắt nhì xa trông rộng. Cởi mở, tốt tính, luôn giúp đỡ người khác hết mình. Tuy nhiên người tuổi Mão có cuộc sống khá bình lặng, vì theo phong thủy cây trúc Phú quý (hay còn gọi là cây Phát tài, Tài lộc) là loài cây hợp với tuổi Mão. Mang lại may mắn, hóa giải vận hạn, giúp thu hút tiền bạc cho gia chủ và bạn có thể bày trí cây Trúc phú quý ở gần cửa chính hoặc ở trong phòng khách.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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