Rinh ngay 3 loại cây kiểng hợp mệnh 3 con giáp sau đây để kéo Thần Tài về nhà, vượng tài lộc, phú quý suốt đời

Người tuổi mùi là mẫu người thường không ham tiền bạc, có lẽ vì vậy nên họ không có khả năng giàu có. Cuộc sống cứ bình bình, và rất khó để phát tài. Do đó chọn 1 loài cây có thể tăng khả năng thịnh vượng, quý nhân phù trợ là điều cần thiết với những người mang tuổi dê. Gợi ý hàng đầu chính về cây phong thủy hợp tuổi chính là cây Lan Quân Tử.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là loài cây được xem là sự phát triển và văn minh, hoa của cây Lan quân tử nở đúng vào dịp lễ tết cổ truyền của nước ta và được xem là một điềm may, báo hiệu 1 năm no đủ. Những người tuổi Mùi đặt 1 chậu Lan quân tử trong nhà ngoài việc mang đến may mắn, thịnh vượng thì cây Lan quân tử còn có giá trị về trang trí. Giúp tô điểm thêm cho ngôi nhà màu xanh tươi mát & giúp thanh lọc không khí.

Đây là loài cây cần ánh sáng và ưa thích sự thoáng đãng, nếu bị đặt ở những nơi ẩm tối, bí bách cây sẽ kém phát triển thậm chí còn bị chết. Do đó nếu bạn trồng với ý nghĩa cây phong thủy chứ không chỉ là cây cảnh thông thường thì bạn nên đế ý chăm sóc đúng kỹ thuật, không nên làm cây lụi tàn hay bị chết.