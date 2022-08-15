Vật đổi sao dời, rạng sáng ngày 18/8 Cát tinh chiếu mạng 3 con giáp này, sổ đỏ cầm tay trái vàng cầm tay phải, tiền của ba đời tiêu không hết, gia môn vinh hiển, con đàn cháu đống, cuối ngày ắt có tin vui

Càng thử thách bản thân, con giáp này càng có cơ hội tìm kiếm được những giới hạn mới, những cơ hội mới. Nhờ đó mà cuộc sống của bản mệnh thêm thú vị và ý nghĩa hơn trước đây rất nhiều.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 18/8/2022 hôm nay, tuổi Tuất cần nuông chiều sự sáng tạo một chút, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc thay đổi guồng quen thuộc và xáo trộn nó lên. Bởi những thay đổi có thể mang đến những bất ngờ.

Trong ngày mới hôm nay, nếu đi đâu làm việc quan trọng, bản mệnh nên ưu tiên hướng Hỷ thần là hướng Tây Bắc, hoặc hướng Tài thần là hướng Tây Nam, hạn chế chọn hướng Hắc thần là hướng Đông Bắc.

Tài lộc tình cảm thăng trầm, là ngày không tốt để nói chuyện yêu đương, người có đôi thì bận việc, không thể hẹn hò gặp nhau.

Vận trình sự nghiệp có áp lực, khối lượng công việc tăng cao nên chú ý điều chỉnh, bản thân không có được lợi thế, không có lợi cho việc cạnh tranh kinh doanh, dễ bị đối thủ chen lấn, chớ có hành động bốc đồng. Vận trình tài lộc khởi sắc, có cơ hội tìm một công việc tốt hơn với mức lương cao hơn, chi tiền cho việc ăn uống tương đối lớn, không có vận may trúng số.

Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Tý

Bước qua ngày 18/8, dưới sức ảnh hưởng của Thương Quan, những chi tiết nhỏ nhặt có thể khiến cho tuổi Tý cảm thấy mất đi sự khích lệ, động viên, nguồn cổ vũ, nhưng hãy cố gắng để vượt qua chúng và tập trung vào những điều to tát, có ý nghĩa hơn trong cuộc sống nhé. Bạn có thể chủ động để thay đổi tình hình cơ mà.

Cuộc sống là vậy, luôn có những ngày khiến bạn không vui nhưng đó là lúc thích hợp để bạn nên dành thời gian để yên tĩnh, tự xem xét lại điểm yếu của bản thân ở đâu để sắp tới phải học tập, tìm cách cải thiện nếu không muốn vướng phải những sai lầm cũ.

Thổ - Thủy xung khắc cho thấy vì chịu căng thẳng quá lâu nên bạn không cảm thấy khỏe mạnh hay sung sức được như trước kia, thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, đuối sức, không muốn làm việc nặng.

Ảnh minh họa: Internet