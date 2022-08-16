Đúng 11h30 trưa 17/8, đường tình duyên 3 con giáp này rộng thênh thang, tiền vô như nước sông Đà, 10 người thì hết 9 người giàu to

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 13:56

3 con giáp này đây sắp tới tiền đồ rộng mở, đường tình duyên đỏ rực bao nhiêu kiếp nạn cũng được hóa giải.

Tuổi Sửu

Tình duyên, khi ở bên nhau chắc chắn sẽ có những khác biệt và mâu thuẫn, nhưng chỉ cần bạn chịu khó tìm hiểu mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp.

 

Công việc, bạn sẽ có vận trình sự nghiệp tương đối tốt. Dù là giao tiếp với đồng nghiệp, lãnh đạo hay khách hàng, bạn đều rất được lòng mọi người. Vì vậy, bạn cũng có thể hoàn thành tốt công việc kinh doanh.

 

Tài lộc hôm nay không tệ, vì làm việc công tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm nên có thể nhận được phần thưởng tiền mặt.

Đúng 11h30 trưa 17/8, đường tình duyên 3 con giáp này rộng thênh thang, tiền vô như nước sông Đà, 10 người thì hết 9 người giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 17/8/2022 của 12 con giáp, Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Dần gặp nhiều điều may mắn trong hoạt động thi cử hoặc tuyển chọn. Hãy tự tin vào vốn kiến thức của mình để có thể phát huy hết năng lực, gây ấn tượng với giám khảo.

Với người đã có công việc ổn định, bản mệnh cũng gây ấn tượng với cấp trên bởi cách giải quyết vấn đề mới mẻ. Hãy mạnh dạn phát biểu quan điểm của mình, bạn không chỉ khẳng định được bản thân mà còn có thể giúp tập thể phát triển.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông.

Đúng 11h30 trưa 17/8, đường tình duyên 3 con giáp này rộng thênh thang, tiền vô như nước sông Đà, 10 người thì hết 9 người giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày 17/8 “xuôi chèo mát mái”. Người tuổi này dự đoán có một ngày làm việc tuyệt vời với vô số ý tưởng mới mẻ, độc đáo do tìm thấy được nguồn cảm hứng trong công việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này có được nhiều cơ hội kiếm tiền, gia tăng nguồn thu nhập của mình nhờ có sự xuất hiện của Thiên Tài. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, tốt đẹp. Đường tình duyên rộng mở giúp cho bạn và người ấy có khoảng thời gian hẹn hò, yêu đương lý tưởng với vô vàn cảm xúc khác nhau. 

Đúng 11h30 trưa 17/8, đường tình duyên 3 con giáp này rộng thênh thang, tiền vô như nước sông Đà, 10 người thì hết 9 người giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo 

 

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