Tử vi 3 ngày tới (16/8 - 18/8), Thần Tài ưu ái, 3 con giáp có cơ may trúng số độc đắc, phất lên làm giàu, cát khí hanh thông, công danh vượng phát, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 11:06

Tử vi 3 ngày tới (16/8 - 18/8), 3 con giáp may mắn phất lên làm giàu, cát khí hanh thông, sự nghiệp thuận lợi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có nhiều thay đổi trong 3 ngày tới. Sự nghiệp và đời sống cá nhân của con giáp như được thổi một luồng gió tươi mới thổi vào. Bản mệnh có thêm động lực và năng lượng để hoàn thành khối lượng công việc khá lớn trước thời hạn. 

Con giáp không phải vướng bận vì chuyện tình cảm như trước nữa. Bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, với một nửa của mình, còn những ai độc thân cũng thỏa mãn với sở thích cá nhân nên không vội vàng chuyện yêu đương.

con giap may man 1
Người tuổi Dần có nhiều thay đổi trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới phúc khí lên hương, làm gì cũng thuận lợi. Thực Thần đã mang đến cho con giáp nhiều cơ hội làm ăn béo bỡ, hãy chuẩn bị tinh thần để nắm bắt nó thật tốt. Đây cũng là thời gian mà bạn cần phải tin tưởng vào bản thân, đừng e ngại bắt đầu một cuộc trò chuyện nào đó. Vận tài lộc vượng sắc, con giáp chi tiêu thoải mái không cần lo nghĩ.

Tam Hội dự báo, con giáp may mắn hứa hẹn sẽ nhận được một ngạc nhiên, bất ngờ và thú vị liên quan đến bạn bè, người thân. Buổi chiều có thể mang đến một vài thông tin hay ho trên mạng xã hội đấy.

con giap may man 2
Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới phúc khí lên hương, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới có thể thoải mái thể hiện khả năng sáng tạo của mình trong công việc. Con giáp nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp, bạn bè bới luôn giữ thái độ khiêm tốn và biết giúp đỡ mọi người thay vì khoe khoang sau những thành công vang dội trong sự nghiệp.

Tình cảm gia đình cho đến tình bạn đều hài hòa, mang đến nhiều niềm vui cho con giáp. Dậu cảm nhận được sự bình yên mỗi khi trở về ngôi nhà nhỏ của mình sau một ngày làm việc bận rộn.

con giap may man 3
Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới có thể thoải mái thể hiện khả năng sáng tạo của mình trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

 

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 3 ngày tới tử vi ngày nay tử vi này mới con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 55 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 57 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026