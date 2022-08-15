Đúng 7 ngày tới đây (16/8 - 22/8), top 3 con giáp này làm đâu thắng đó, tiền tiêu mãi không hết, gia đạo 99% có tin vui, THẦN TÀI bỗng dưng gõ cửa, phúc khí đầy nhà

Thực Thần phù trợ, người tuổi này còn gặp nhiều thuận lợi về tài lộc trong ngày hôm nay. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Có điều bạn cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh đầu tư mù quáng.

Lục Hợp nâng đỡ rất nhiều cho vận trình 7 ngày tiếp theo của người tuổi Tý. Nhờ vậy, bản mệnh dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, hòa hợp. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần phân biệt rõ những đối tượng tốt – xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng, khiến bản thân chịu thiệt thòi mai sau.

Tình cảm: Mối quan hệ ổn định, những người chưa kết hôn có thể dành nhiều thời gian chăm chút những mối quan hệ có sẵn, sẽ có sự tiến triển. Những người đã kết hôn cũng có mối quan hệ tốt bởi cả hai có sự thấu hiểu trong ngày này.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp hanh thông, công việc sau khi hoàn thành sẽ được lãnh đạo và đồng nghiệp khen ngợi. Tuần may mắn nên bạn hãy mạnh mẽ mạnh dạn nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ. Giữ nhịp làm việc chăm chỉ, sắp tới thu nhập của bạn sẽ tăng lên rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán 7 ngày tiếp theo của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra đại cát đại lợi. Chính Ấn nâng đỡ nên con giáp này có thể tự tin, mạnh dạn bắt tay vào thực hiện những dự án mà bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Song song đó, tinh thần làm việc bất kể ngày đêm giúp bản mệnh rút ngắn khoảng cách chạm tới thành công.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có gì đáng lo. Nhờ có tư duy kiếm tiền mà người tuổi này có thể tránh được những áp lực tài chính đáng kệ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Tử vi khuyên bạn nên bình tĩnh và hạ thấp cái tôi của mình mỗi khi xảy ra xung đột, mâu thuẫn để chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

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