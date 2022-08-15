Tử vi tuần này (15/8 - 21/8), những con giáp sau nhận được TAM MAY - TỨ HỶ, cuộc sống khởi sắc vượt bậc, tài lộc theo gió ùa về như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 09:49

Các con giáp sau nhớ nắm bắt cơ hội để có thể đổi đời trong nháy mắt vào tuần này.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Mùi tính tình phóng khoáng và thích giúp đỡ người khác. Họ cũng thích khám phá những điều mới mẻ nên dễ có được thành công.

Vì có quý nhân tương trợ nên hễ Mùi gặp khó khăn là người ấy sẽ xuất hiện và mang theo nguồn năng lượng tích cực giúp Mùi vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa, Mùi cũng là con giáp nỗ lực, chịu khó trong công việc.

Trong tuần này, người tuổi Mùi có công việc thuận lợi, có thể ký kết hợp đồng lớn. Nếu có khó khăn về tài chính thì đây cũng là lúc mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa giúp Mùi tha hồ hốt bạc. Con giáp này có cơ hội làm việc, kiếm tiền, làm giàu nhanh chóng. Điều này giúp Mùi gia tăng thu nhập cho bản thân. Đây sẽ là khoảng thời gian mà Mùi kiếm được món hời lớn, tha hồ gánh lộc về nhà.

Tử vi tuần này (15/8 - 21/8), những con giáp sau nhận được TAM MAY - TỨ HỶ, cuộc sống khởi sắc vượt bậc, tài lộc theo gió ùa về như vũ bão - Ảnh 1
Đây sẽ là khoảng thời gian mà Mùi kiếm được món hời lớn, tha hồ gánh lộc về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần này, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận không ngừng đi lên. Được gia đình và bạn bè ủng hộ, họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người sinh năm này sẽ chứng minh được tài năng của bản thân mình.

Người tuổi Thìn làm kinh doanh cũng có cơ hội tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Nhiều người sẽ tìm đến đề nghị hợp tác với họ. Trong khi, một số người tuổi Thìn trong tuần này cũng bắt đầu công việc mới với hành trình mới. Tài lộc của người tuổi Thìn vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Vào thời điểm này, họ đạt được thành tích tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này làm đâu thắng đấy, thu nhập dồi dào hơn thời gian trước.

Tử vi tuần này (15/8 - 21/8), những con giáp sau nhận được TAM MAY - TỨ HỶ, cuộc sống khởi sắc vượt bậc, tài lộc theo gió ùa về như vũ bão - Ảnh 2
Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, trong tuần này, tuổi Dậu sẽ gặp may mắn trong cả cuộc sống lẫn công việc. Những vướng mắc, bất ổn của thời kỳ trước sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn và suôn sẻ của họ. Tuổi Dậu sẽ được cấp trên ghi nhận, khả năng họ được thăng chức, tăng lương hoặc kiếm được 1 khoản thu kha khá nào đó là rất cao. Chính vì thế, tuổi Dậu hãy biết cách thể hiện mình, nên biết nắm bắt, chớ bỏ qua cơ hội tốt. 

Nếu biết đa dạng nguồn thu nhập và dám thử 1 chút liều lĩnh, có lẽ tuổi Dậu sẽ có thể cải thiện được đáng kể tình hình tài chính của mình. Chỉ có 1 điều cần lưu ý, đó là việc cống hiến quá nhiều cho công việc có thể khiến tuổi Dậu kiệt sức, chính vì thế, những người tuổi Dậu cũng cần chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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