Tử vi tuần này (15/8 - 21/8), các con giáp sau nhận lộc Thần Tài, tài vận dồi dào, làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp đi lên trong tuần này

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 06:33

Những con giáp may mắn này sẽ có một tuần nhiều niềm vui, báo hiệu thời gian tới mọi sự đều hanh thông, tốt đẹp.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ siêng năng, không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Trong tuần này, cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Từ những ngày đầu tuần, tuổi Sửu đã gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đẹp đang đến gần, chỉ cố gắng hơn và luôn mang trong mình một sự nhiệt huyết nhất định thì khó khăn nào cũng qua, và tìm được cơ hội đổi đời. Bước vào giữa tuần, tuổi Sửu sẽ gặp một số thử thách nhưng đây lại mang tín hiệu tích cực, vì thử thách này có thể trở thành cơ hội giúp tuổi Sửu đổi đời. Và trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ giàu có và thành công trong sự nghiệp, thời gian tới cơ hội xây dựng vinh hoa phú quý trong tầm tay. 

Một khi thời cơ đã tới thì không gì là không thành công, tuần này tuổi Sửu không thành đại gia thì cũng trở thành người giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái sống đến mấy chục năm sau. Đặc biệt, tuần này tuổi Sửu sẽ có tin vui từ "nửa kia" của mình, nếu còn độc thân thì sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp.

Tử vi tuần này (15/8 - 21/8), các con giáp sau nhận lộc Thần Tài, tài vận dồi dào, làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp đi lên trong tuần này - Ảnh 1
Một khi thời cơ đã tới thì không gì là không thành công, tuần này tuổi Sửu không thành đại gia thì cũng trở thành người giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái sống đến mấy chục năm sau. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bắt đầu từ tuần này, vận thế của người tuổi Mão đã có những thay đổi đáng kể. Tuyệt hơn cả là mọi vấn đề của Mão sẽ cực kỳ khởi sắc. Nhờ có quý nhân phù trợ và thần tài gõ cửa nên công việc của người tuổi Mão dường như được "bùng nổ", có thêm bước tiến mới, nhờ đó mà lợi nhuận thu về ào ào như nước chảy. 

Sinh ra đã có tài, giờ lại nhận được nhiều may mắn, tuổi Mão chỉ cần nắm chặt cơ hội, tận dụng thời cơ là có thể phất lên thành đại gia. Đây cũng là thời điểm ngập tràn may mắn của người tuổi Mão. 

Tử vi học có nói, tuần này, tuổi Mão sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những thế họ còn có thần tài và các vị thần may mắn phù trợ, làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Từ giờ đến cuối tuần, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, cơ hội vàng cũng xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì đổi vận đổi tài. Tuổi Mão không cần phải lo lắng quá nhiều, những gì họ đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, muốn gì được nấy, tình tiền viên mãn.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi là người hiền lành, thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ưu điểm của người tuổi Hợi là chịu thương chịu khó, không ngần ngại đối mặt với khó khăn thử thách để tự rèn luyện chính mình, đúc kết được nhiều kinh nghiệm sống quý báu, làm tiền đề để phát triển cuộc sống sau này.

Trong cuộc sống, người tuổi Hợi tâm niệm rằng, mọi sự khó khăn đều được đền đáp xứng đáng, đặc biệt trong tuần này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, có cơ hội đổi đời.

Tử vi học có nói, trong tuần này, vận may của tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng. Cụ thể vào giữa tuần, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Hợi phát triển sự nghiệp kéo theo tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời. Tuổi Hợi chỉ cần cố gắng không ngừng nỗ lực như họ từng làm, giữ vững cuộc sống ổn định hiện tại, một khi nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ lên hương, thậm chí có những người tuổi Hợi đổi nhà đổi xe.

Tử vi tuần này (15/8 - 21/8), các con giáp sau nhận lộc Thần Tài, tài vận dồi dào, làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp đi lên trong tuần này - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong tuần này, vận may của tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi tuần này tử vi tuần mới con giáp gặp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 59 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng