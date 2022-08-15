Tử vi hôm nay (15/8), 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền của viên mãn, sự nghiệp hanh thông, gia đạo giàu to, ăn xài vô tư

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 05:23

"Tài lộc đầy nhà, tiền vô như nước" là cụm từ chỉ 3 con giáp sau đây vào hôm nay. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Thìn

Theo tử vi hôm nay, người cầm tinh con Thìn khá chân thành, chân thật, nói được, làm được. Trong cuộc sống, bạn ghét những chuyện lươn lẹo, trí trá. Tuy nhiên, cũng vì hay nói thẳng, nói thật nên con giáp này dễ làm mếch lòng người khác, vướng chuyện thị phi không đáng có. Người tuổi này là người cầu tiến, giàu ý chí vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khá khó khăn, bạn không ngừng học tập, phấn đấu và luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng.

Vận may của những người cầm tinh con rồng sẽ bắt đầu được cải thiện trong hôm nay. Trong khoảng thời gian này, những khó khăn về mặt kinh tế của bạn sẽ từ từ được giải quyết. Trong hôm nay, người tuổi Thìn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc dồi dào hơn.

Không những thế, bạn còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những khoản đầu tư. Người làm kinh doanh thì thời gian tới đây doanh thu tăng vọt, bạn có cơ hội mở thêm các chi nhánh kinh doanh. Sự nghiệp thành công giúp con giáp này có thể sở hữu khối tài sản có giá trị.

Tử vi hôm nay (15/8), 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền của viên mãn, sự nghiệp hanh thông, gia đạo giàu to, ăn xài vô tư - Ảnh 1
Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khá khó khăn, bạn không ngừng học tập, phấn đấu và luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính cách hiền lành, bao dung và thương người. Trong cuộc sống, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Người tuổi này năng làm điều thiện nên hậu vận được phúc báo. Trong hôm nay, vận trình tài lộc của người tuổi Mão không ngừng thăng tiến, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhiều tin vui cứ thế nối tiếp nhau.

Thời gian tới đây, trình độ, năng lực của bạn ngày một nâng cao, nhiều cơ hội công việc sẽ đến với bạn. Được quý nhân nâng đỡ, bạn có thể sẽ được làm việc ở một vị trí, môi trường tốt hơn hiện tại. Người làm kinh doanh cũng có cơ hội gặp được bạn làm ăn hữu hảo, sự nghiệp kinh doanh ngày càng thăng hoa.

Trong thời điểm này, người tuổi Mão cần chủ động tìm kiếm các cơ hội công việc cho bản thân thay vì trông chờ vào sự sắp xếp của những người khác. Là người có năng lực, kinh nghiệm, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, tiền về đầy tay, tiêu không hết, đếm không xuể.

Tử vi hôm nay (15/8), 3 con giáp uống cạn lộc trời, tiền của viên mãn, sự nghiệp hanh thông, gia đạo giàu to, ăn xài vô tư - Ảnh 2
Trong thời điểm này, người tuổi Mão cần chủ động tìm kiếm các cơ hội công việc cho bản thân thay vì trông chờ vào sự sắp xếp của những người khác. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Hôm nay là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với tuổi Tý. Họ vốn thông minh tài giỏi nhưng vẫn chưa gặp được thời cơ thuận lợi. Từ hôm nay, người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều được cải thiện bất ngờ. Ngay khi nắm bắt được thời cơ thích hợp, tuổi Tý nhớ phát huy tiềm năng vốn có, kết hợp với bản lĩnh trời ban thì sẽ xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong hôm nay, tuổi Tý sẽ nhận được nhiều hỷ sự, mọi thứ xung quanh cũng diễn ra suôn sẻ hơn, đối với những người làm ăn kinh doanh, hôm nay sẽ là ngày có nhiều điều đáng mong chờ, nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng có nhiều tiền.

Từ giữa tuần trở đi, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời. Chỉ trong thời gian ngắn, tuổi Tý có khả năng làm giàu khiến ai cũng ngưỡng mộ, thậm chí có người đi theo học hỏi bí quyết. Đặc biệt, có nhiều người theo đuổi, có khả năng có hỉ sự nếu tình yêu đã chín mùi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi hôm nay con giáp may mắn bói tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 6 giờ 2 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng