Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8): Thần Tài yêu thương ban phúc, 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, mọi bề suôn sẻ hanh thông, bình an, phát tài ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 11:22

Trong tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), 3 con giáp có cơ hội lội ngược dòng, vận trình suôn sẻ đến bất ngờ, có tiền của phát tài rực rỡ.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8) ở thế “nước đẩy thuyền lên”, tuổi Sửu có công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Con giáp này vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình. Vốn chăm chỉ và chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn mà chiếm lấy thành công. Tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Sửu sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại. Bạn có thể thành công trong công việc bất động sản hoặc nhà đất, đây chính là cách khiến bạn trở thành đại gia nhanh chóng. Vận tình duyên cũng đỏ như son, con giáp này rất thuận lợi để nên duyên chồng vợ, sinh con đẻ cái.

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8): Thần Tài yêu thương ban phúc, 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, mọi bề suôn sẻ hanh thông, bình an, phát tài ngoạn mục - Ảnh 1
Chúc mừng con giáp Sửu suôn sẻ mọi bề, may mắn phất lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), vận khí của người tuổi Thân rất hưng phát, không chỉ có một tài vận vượng phát đem đến những cơ hội đại phát tài mà sự nghiệp của con giáp này cũng có bước tiến vượt bậc, tạo được những đột phát lớn. Con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý mà không phải lo lắng về tài chính. Do được cát tinh soi chiếu nên mọi mơ ước của người tuổi Thân đều có thể trở thành hiện thực. Con giáp này sẽ nhận được vô số cơ hội thuận lợi cho công việc, chỉ cần biết nắm bắt và không ngừng nỗ lực phấn đấu thì việc thăng tiến trong sự nghiệp cùng với khoản thu nhập khủng là điều ắt xảy ra.

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8): Thần Tài yêu thương ban phúc, 3 con giáp kiếm tiền 'khủng' nhất, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, mọi bề suôn sẻ hanh thông, bình an, phát tài ngoạn mục - Ảnh 2
Con giáp tuổi Thân sắp có hành trình vượng phát vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), công việc của Mão khá suôn sẻ, không chỉ được đồng nghiệp hỗ trợ hết mình họ còn được cấp trên cất nhắc cơ hội thăng quan tiến chức. Không chỉ có tiền, Mão còn có cả địa vị và tình duyên tươi sáng phía trước.

Nếu gặp bất cứ khó khăn, khúc mắc nào trong công việc Mão đừng ngại ngần xin ý kiến hoặc lời khuyên từ người khác, nhất là người khác giới. Họ sẽ cho bạn những ý tưởng, cách giải quyết công việc ưu việt nhất. May mắn, thành công, tài lộc sẽ ập đến nhà người tuổi Mão, khiến họ muốn nghèo khổ cũng không được mà phải sống sung sướng an nhàn.

 

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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