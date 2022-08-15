Vào sáng ngày mai (16/8), đón phúc khí từ tay Phật Bà, nhận tiền của từ tay Thần Tài, 3 con giáp nổ lộc trúng lớn, két sắt đầy tiền, giàu sang xây nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 11:05

Theo tử vi 2022, 3 con giáp vào ngày mai nhận đủ mọi phúc lộc, may mắn mọi bề, công danh sáng rực rỡ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người hiền lành, chăm chỉ và luôn có tính kiên nhẫn. Trong bất cứ công việc gì, họ đều làm với tất cả tâm huyết và được ghi nhận xứng đáng.

Tử vi học dự báo, vào sáng ngày mai (16/8), tuổi Dậu sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn kẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Dậu được Phật Bà phù hộ, quý nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người. Hứa hẹn vận trình tươi sáng thời gian tới.

Vào sáng ngày mai (16/8), đón phúc khí từ tay Phật Bà, nhận tiền của từ tay Thần Tài, 3 con giáp nổ lộc trúng lớn, két sắt đầy tiền, giàu sang xây nhà lầu xe hơi - Ảnh 1
Chúc mừng con giáp tuổi Dậu rất may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý luôn cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì, tỏa sáng, họ không những được mọi người yêu quí mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình.

Vào sáng ngày mai (16/8), có phúc khí vây quanh, các cơ hội đang nở rộ, tuổi Tý dễ nhận được sự thăng tiến trở thành người giàu có. Bản mệnh nếu là người làm ăn kinh doanh sẽ giành được các hợp đồng lớn, thu về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Dần được cấp trên nâng đỡ nên thăng tiến không ngừng, lương thưởng tăng lên không ngớt. Nhìn chung, nếu biết tranh thủ thời cơ thì con giáp này dù hoạt động ở lĩnh vực nào cũng thu được thành công.

Vào sáng ngày mai (16/8), đón phúc khí từ tay Phật Bà, nhận tiền của từ tay Thần Tài, 3 con giáp nổ lộc trúng lớn, két sắt đầy tiền, giàu sang xây nhà lầu xe hơi - Ảnh 2
Vào sáng ngày mai (16/8), có phúc khí vây quanh, các cơ hội đang nở rộ, tuổi Tý dễ nhận được sự thăng tiến trở thành người giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão bẩm sinh được Phật Bà trao cho phúc khí dồi dào. Vào sáng ngày mai (16/8) không chỉ tài vận vượng phát mà vận đào hoa của con giáp này cũng rất sáng sủa. Sự nghiệp và tài vận của người tuổi Mão đi lên như diều gặp gió. Đây chính là thời điểm “Tam Hỷ lâm môn” của người tuổi Mão.

Hai tay nắm đầy tiền, tài sản chất như núi. Bên cạnh đó, có cát tinh xuất hiện trong cung mệnh nên chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng suôn sẻ, những người độc thân sẽ có hỷ sự về hôn nhân, còn những người đã kết hôn thì tình cảm lứa đôi ngày thêm mặn nồng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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