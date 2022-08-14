May mắn liên tiếp 7 ngày trong tuần (15.8 - 21.8), TOP 3 con giáp ‘uống cạn lộc trời’, tháng 8 lộc vào nhà, tháng 9 trúng số đổi đời, tháng 10 thành đại gia tiền tỷ, phú quý nằm ngay dưới chân

3 con giáp liên tiếp gặp vận may mắn trong 3 tháng tới, sớm muộn cũng thành đại gia có tài lộc nằm dưới chân mình.
- Đúng 2 ngày tới (15.8 - 16.8), VÉT SẠCH TÚI THẦN TÀI, 3 con giáp trúng số độc đắc tháng 8, phát tài cực đỏ tháng 9, của cải chất đống tháng 10
- Đúng sáng thứ Hai (15/8), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm khối tài sản khủng, dễ trở thành tỷ phú trong đêm
Tuổi Sửu
Nửa đầu năm 2022, tuổi Sửu gặp không ít gian nan do hạn năm tuổi gây ra, nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Qua hết giai đoạn khó khăn, liên tiếp 7 ngày trong tuần (15.8 - 21.8) là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên.
Theo các chuyên gia tử vi, từ giai đoạn này trở đi người tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.
Tuổi Dậu
Vì tương hợp thái tuế nên người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài phù hộ và chiếu cố. Nhờ vậy mọi việc với Dậu trở nên suôn sẻ. Vận may trong năm có lúc tốt, lúc xấu chưa ổn định. Tuy nhiên liên tiếp 7 ngày trong tuần (15.8 - 21.8), Dậu đảo ngược tình thế thành công, lấy lại chỗ đứng của mình tại nơi làm việc và còn có thể thu được lợi ích không nhỏ.
Là người khôn ngoan, hiểu biết, có chỉ số IQ và EQ cao nên Dậu đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào. Đặc biệt, Dậu trúng may mắn liên hoàn trong 3 tháng 8, 9, 10. Cùng chờ vận may nhé.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn giữ thái độ cương trực, sống chân thành. Nhờ vậy, tuổi Ngọ luôn được mọi người yêu mến, tin tưởng.
Thời gian qua, tuổi Ngọ đã trải qua khá nhiều thăng trầm. Liên tiếp 7 ngày trong tuần (15.8 - 21.8) tới đây, con giáp này sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực.
Công sức mà tuổi Ngọ bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối năm, cuộc sống của tuổi Ngọ ngày càng hưng thịnh, phú quý.
Xui xẻo sẽ dần lùi lại phía sau, nhường bước cho đại cát đại lợi. Tuổi Ngọ sẽ ôm hết tài lộc thiên hạ, khiến nhiều người ghen tỵ.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm