May mắn liên tiếp 7 ngày trong tuần (15.8 - 21.8), TOP 3 con giáp ‘uống cạn lộc trời’, tháng 8 lộc vào nhà, tháng 9 trúng số đổi đời, tháng 10 thành đại gia tiền tỷ, phú quý nằm ngay dưới chân

Tuổi Sửu

Nửa đầu năm 2022, tuổi Sửu gặp không ít gian nan do hạn năm tuổi gây ra, nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Qua hết giai đoạn khó khăn, liên tiếp 7 ngày trong tuần (15.8 - 21.8) là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên.

Theo các chuyên gia tử vi, từ giai đoạn này trở đi người tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.