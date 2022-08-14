Đúng 2 ngày tới (15.8 - 16.8), VÉT SẠCH TÚI THẦN TÀI, 3 con giáp trúng số độc đắc tháng 8, phát tài cực đỏ tháng 9, của cải chất đống tháng 10

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 18:50

Chúc mừng 3 con giáp cực hên trong những ngày này, may mắn phát tài, lộc nhiều không kể xiết.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn có căn phát lộc, dù cuộc sống khó khăn thế nào họ cũng sẽ vượt qua mọi thứ nhờ bản lĩnh vốn có. Đa số người tuổi Tuất có ý chí mạnh mẽ, có máu liều lĩnh và không ngừng theo đuổi sự giàu có, quyền lực.

Người tuổi Tuất thường gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, tuy nhiên vận may chưa đến. Tử vi học có nói, đúng 2 ngày tới (15.8 - 16.8), tuổi Tuất là con giáp gặp được nhiều may mắn, đặc biệt Tuất có thần tài chiếu cố nồng hậu, gặp được quý nhân phương xa, giúp tuổi Tuất tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, vơ vét sạch của cải trời ban. Vào cuối tháng này, tuổi Tuất cần cân nhắc trước khi đưa ra một quyết định quan trọng, đây có thể là quyết định giúp tuổi Tuất đổi đời liên tiếp 3 tháng. Trước khi bước sang năm 2023, tuổi Tuất có thể giải quyết được vấn đề tài chính đang khó khăn.

Đúng 2 ngày tới (15.8 - 16.8), VÉT SẠCH TÚI THẦN TÀI, 3 con giáp trúng số độc đắc tháng 8, phát tài cực đỏ tháng 9, của cải chất đống tháng 10 - Ảnh 1
Con giáp Tuất may mắn bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 2 ngày tới (15.8 - 16.8), vận tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ đỏ chót như son, giúp họ làm ăn thuận lợi bất ngờ. Những thành công trong sự nghiệp sẽ giúp con giáp giàu có này một bước đổi đời, thăng chức tăng lương. Nhờ thế mà số dư trong tài khoản của Ngọ tăng đột biến, nghề tay trái cũng gặt hái thành quả đáng nể.

Càng về cuối năm con giáp này sẽ càng ăn nên làm ra, hưng thịnh muôn phần. Vậy nên, Ngọ hãy cứ dám nghĩ dám làm, hãy cứ có tham vọng thật lớn rồi bạn sẽ muốn gì được nấy, sung sướng nhất đời.

Đúng 2 ngày tới (15.8 - 16.8), VÉT SẠCH TÚI THẦN TÀI, 3 con giáp trúng số độc đắc tháng 8, phát tài cực đỏ tháng 9, của cải chất đống tháng 10 - Ảnh 2
Con giáp Ngọ phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là một trong những con giáp may mắn, thăng hoa nhất đúng 2 ngày tới (15.8 - 16.8). Người tuổi này thường hay bị phân tâm mọi việc, nhất là trong công việc. Họ luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống để đạt được điều mình muốn.

Thời điểm này là lúc mà người tuổi Dậu phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội mới có thể phát triển được nghề nghiệp hiện tại. Ở thời điểm này, người tuổi Dậu không chỉ gặp may trong công việc mà còn có lộc làm ăn, có người giúp đỡ. Nhờ vậy mà tinh thần con giáp này luôn cảm thấy phấn chấn.

Từ hôm nay trở đi, con giáp này nên nỗ lực nhiều hơn nữa. Vừa vận dụng hết kinh nghiệm tích lũy được trước đó, vừa tận dụng cơ hội trước mắt để bứt phá và trở nên giàu có hơn vào các tháng còn lại của nửa cuối năm nay. Dậu sẽ kiếm được một khoản kha khá đủ để mua nhà, mua xe.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng sáng thứ Hai (15/8), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm khối tài sản khủng, dễ trở thành tỷ phú trong đêm

Đúng sáng thứ Hai (15/8), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, ôm khối tài sản khủng, dễ trở thành tỷ phú trong đêm

Theo tử vi 12 con giáp, những con giáp này có cơ hội phát tài, giàu to, trúng số độc đắc sau 1 đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 10 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026