Đúng 4 giờ sáng mai (15/8): ‘thiên thời - địa lợi - nhân hòa’, Thần Tài theo chân, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 14:00

Đúng 4 giờ sáng mai (15/8): thời thế may mắn đến mức 3 con giáp được thần tài phát lộc, may mắn theo chân, tiền về tận cửa.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con trâu là thận trọng và ổn định, nên người tuổi Sửu không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đúng 4 giờ sáng mai (15/8), sự cố gắng của con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao. Những người làm ở vị trí lãnh đạo thì lại có tầm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp cho họ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, mang lại nhiều ích lợi cho công ty, đơn vị. Chính nhờ những yếu tố này mà con giáp may mắn những tháng tiếp theo chắc chắn có tên người tuổi Sửu. Họ sẽ được sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người phải vô cùng ngưỡng mộ.

Đúng 4 giờ sáng mai (15/8): ‘thiên thời - địa lợi - nhân hòa’, Thần Tài theo chân, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Con giáp Sửu có vận may bủa vây trong tuần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được Thần Tài gõ cửa tận nhà. Chỉ cần bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống, trúng mảnh lớn. Thời điểm này, bạn nhận được vô số điều may mắn. Cuộc sống của bạn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiêu xài thoải mái không sợ hết.

Nhờ có quý nhân bên cạnh nâng đỡ nên dù gặp bất kỳ chuyện trở ngại nào bạn cũng dễ dàng hóa giải. Nữ tuổi Tý được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến không ngừng. Nam tuổi Tý có nhiều cơ hội kiếm tiền nên thu nhập khá ổn định.

Tóm lại, đúng 4 giờ sáng mai (15/8) là thời điểm mà Tý phát tài phát lộc, chỉ cần đầu tư ở đâu là trúng đậm ở đó. Hãy tận dụng thời cơ này thật tốt để đổi đời, sống trong nhung lụa nhé.

Đúng 4 giờ sáng mai (15/8): ‘thiên thời - địa lợi - nhân hòa’, Thần Tài theo chân, 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Tuổi Tý không may đời không nể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau. Đúng 4 giờ sáng mai (15/8), vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nửa cuối năm nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày đầu tuần (15 - 16/8): Thần Tài lót đường cho lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tình tiền chật két, may mắn tràn đầy, ngồi trên đống vàng

Đúng 2 ngày đầu tuần (15 - 16/8): Thần Tài lót đường cho lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tình tiền chật két, may mắn tràn đầy, ngồi trên đống vàng

Chúc mừng tin vui từ hỷ sự đến tài lộc, 3 con giáp này may mắn trúng độc đắc trong những ngày mới từ đầu tuần (15 - 16/8).

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