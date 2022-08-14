Trong tháng có ngày hên nhất đúng tuần mới (15/8 - 21/8): 3 con giáp có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương vượt mọi gian nan, bình an, sung túc

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 12:14

Theo tử vi tuần mới 2022, vào những ngày sắp tới, 3 con giáp chuẩn bị bước vào thời vận nhiều điềm lành, gặp hung hóa cát, con đường làm giàu hanh thông.

Tuổi Mão

Cũng là một trong những con giáp may mắn, có cơ hội phát tài. Đúng tuần mới (15/8 - 21/8), tuổi Mão đón những khởi sắc ở phương diện tài chính đúng như mong mỏi bấy lâu nay.

Con giáp này khiến người khác không thể không trầm trồ trước khả năng kiếm tiền ở thời điểm hiện tại. Công việc kinh doanh thuận lợi nên dù có khúc mắc nhưng thu nhập nhìn chung là vẫn ổn định.

Có thể thấy bản mệnh luôn biết cách cải thiện thu nhập của mình thông qua nhiều nguồn khác nhau. Mão sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bản mệnh đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Trong tuần mới, hứa hẹn tài vận khởi sắc, 3 con giáp cho thấy vận may tràn về, không gì là không thể thực hiện được.

Trong tháng có ngày hên nhất đúng tuần mới (15/8 - 21/8): 3 con giáp có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương vượt mọi gian nan, bình an, sung túc - Ảnh 1
Những con giáp vui vẻ, may mắn nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tỵ thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy con giáp Tỵ biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn. Đúng tuần mới (15/8 - 21/8), tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn trong những ngày này.

Tử vi cho biết, tuổi Tỵ sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Ngày trước tuổi Tỵ khó khăn thế nào không biết, nhưng trong năm nay sẽ có lúc tuổi Tỵ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Đối với những người kinh doanh làm ăn, từ tuần mới (15/8 - 21/8) trở đi sẽ là một năm thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Trong tháng có ngày hên nhất đúng tuần mới (15/8 - 21/8): 3 con giáp có tài vận tăng vọt, tài lộc lên hương vượt mọi gian nan, bình an, sung túc - Ảnh 2
Con giáp 'không giàu đời không nể'. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng tuần mới (15/8 - 21/8) rất thuận lợi với người tuổi Dậu. Dù bạn là người làm công ăn lương hay làm đầu tư kinh doanh đều có cơ hội phát lộc.

Sự thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán cộng thêm có sự hỗ trợ của cát tinh nên Dậu có cơ hội bứt phá, vươn lên làm giàu. Những khoản tiền thưởng nóng giúp bạn trở nên giàu có, không chỉ vậy bạn còn đem lại lợi ích cho tập thể.

Bạn càng chăm chỉ bao nhiêu thì lại càng gặt hái được thành quả rực rỡ về tài lộc bấy nhiêu. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Đối phương có thể giới thiệu cho bạn nhiều mối quan hệ triển vọng khác nữa. Xin chúc mừng sự bội thu này.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (15.8 - 21.8), 3 con giáp được ‘Thần Tài gõ cửa nhà’, mang theo cơ hội kiếm tiền cực lớn, bất ngờ giàu có trong ngày

Tử vi tuần mới (15.8 - 21.8), 3 con giáp được ‘Thần Tài gõ cửa nhà’, mang theo cơ hội kiếm tiền cực lớn, bất ngờ giàu có trong ngày

Theo tử vi 2022, càng gần những ngày cuối tháng 8, 3 con giáp càng có cơ hội gặt hái may mắn, tiền của vào nhà.

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