Tử vi tuần mới (15.8 - 21.8), 3 con giáp được ‘Thần Tài gõ cửa nhà’, mang theo cơ hội kiếm tiền cực lớn, bất ngờ giàu có trong ngày

Dù không cầu nhưng phú quý, giàu sang vẫn tự gõ cửa nhà người tuổi Tuất. Tử vi tuần mới (15.8 - 21.8) con giáp Tuất may mắn nhất nhận được thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc có cơ hội mở rộng mối quan hệ của bản thân. Nắm bắt được cơ hội này, bạn vừa có thêm thu nhập cũng như các mối quan hệ.

Người tuổi Tuất là những con giáp thông minh, nhanh nhẹn và biết đối nhân xử thế. Tuy nhiên, bạn cũng là con giáp làm mọi việc theo cảm tính nhưng vẫn nỗ lực và cố gắng làm mọi điều vì thành công. Trong cuộc đời, con giáp này gặp nhiều may mắn.

Tử vi tuần mới (15.8 - 21.8) này, Tý phát tài trên cả phương diện tài lộc. Con giáp này có những bước phát triển rực rỡ hơn hẳn. Dù làm ở lĩnh vực gì thì bạn cũng nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.

Là người thông minh, hiểu biết, người tuổi Tuất được nhiều người yêu quý, trao cơ hội. Cơ hội nối tiếp cơ hội, thành công nối tiếp thành công, con giáp này sẽ có quãng thời gian hoan hỉ vì tình đầy tim, tiền về ngập tài khoản.

Nếu làm công ăn lương, đầu tuần là thời điểm để Tý khẳng định vị thế của mình. Trong khi mọi người vẫn còn bận vui chơi, sắm sửa thì bạn đã bắt tay vào nhiệm vụ của mình.

Với những thành tích mà Tý gặt hái được, con giáp này được cấp trên đánh giá cao. Vì vậy mà tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn.

Nếu làm kinh doanh, Tý nắm bắt được xu thế vận hành của thị trường nên là người đón đầu xu hướng, thu được khoản lời lãi lớn lao. Một số người có cơ hội làm giàu dựa trên các công việc làm thêm hoặc may mắn. Những niềm mong mỏi về tài chính cuối cùng cũng trở thành hiện thực với những con giáp này, đây là một tín hiệu đáng mừng cho những dự định tương lai của bạn.

Con giáp Tý gặt hái rất nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Dần được dự báo đón nhiều tin vui tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay nhờ chính sự nhạy bén của mình.

Thu nhập của người cầm tinh Hổ vào cuối tuần tăng tiến. Người làm kinh doanh gặp được đối tác, khách hàng có ý định hợp tác lâu dài. Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Thời điểm vượng phát nhất đúng vào tử vi tuần mới (15.8 - 21.8), hãy tận dụng thời cơ này để giành lợi thế về phía mình. Bạn có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng.

Nhìn chung thời gian này người tuổi Dần cũng không cần lo nghĩ tới tiền bạc bởi hầu bao của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh tiêu xài thoải mái. Thế nhưng đừng nên hoang phí nếu không bản mệnh sẽ sớm nhận hậu quả của việc này.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm