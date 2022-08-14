Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc bùng phát, tiền tỷ cầm tay mua ngay két sắt mà đựng

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 06:09

Thời vận dâng cao, 3 con giáp may mắn bủa vây, làm ăn trúng lớn, nhất định thắng lợi sau Rằm tháng 7 âm lịch.

Tuổi Mão

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, vận mệnh của người tuổi Mão đỏ chót như son. Sự nghiệp của Mão gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi, thu nhập được cải thiện đáng kể. Bạn có thể mở rộng các mối quan hệ xã giao, có thêm cơ hội tiếp cận với những người giỏi, giàu kinh nghiệm và học hỏi được nhiều kiến thức mới, tìm ra đường hướng phát triển trong tương lai. Khi được trao cho nhiệm vụ, con giáp này cần phải chủ động nắm bắt vì nó sẽ giúp bản mệnh đứng vững ở vị trí hiện tại.

Đây cũng là thời điểm người tuổi Mão bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tìm kiếm những cơ hội mới. Với sự năng động và đầy nhiệt huyết, bạn sẽ có sự nghiệp rực rỡ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của bạn cũng tỏa ra mạnh mẽ khiến con giáp này thu hút được rất nhiều tình yêu đến với mình.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc bùng phát, tiền tỷ cầm tay mua ngay két sắt mà đựng - Ảnh 1
Những con giáp may mắn tiền vô như nước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dưới góc nhìn phong thủy, tuổi Tuất bước qua Rằm tháng 7 âm lịch vừa gặp quý nhân Tam Hợp lại được cát tinh chiếu mệnh nên vận thế đã tốt còn trở nên rực rỡ hơn. Để phát triển và thành công nhiều hơn, tuổi Tuất có thể cân nhắc chủ động tìm kiếm cơ hội, tham gia vào việc đầu tư bất động sản, vàng hoặc chứng khoán để tăng cơ hội sinh lời.

Năm nay tài lộc của tuổi Tuất được đánh giá là rất tốt, đặc biệt là những người sinh vào tháng 4, 5 và 6 (âm lịch). Theo đó, những người sinh vào thời gian này có thể thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần dẫn tới tiền bạc hanh thông, rủng rỉnh. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ thì dòng tiền cũng dôi dư, thậm chí thu nhập nguồn phụ còn rực rỡ hơn nguồn chính với phần lớn từ đầu tư kinh doanh bất động sản.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc bùng phát, tiền tỷ cầm tay mua ngay két sắt mà đựng - Ảnh 2
Những con giáp gặt hái được rất nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn. Có thể nói, đây là con giáp cực kì may mắn trong thời điểm này, cơ hội kiếm tiền rơi ngay trúng đầu, muốn không kiếm tiền cũng khó, bởi Thần Tài cho lộc thì tiền bạc sẽ theo nhau tự chạy vào túi mà thôi.

Mặc dù năm nay là năm tuổi, nhưng chỉ cần tuổi Dần vững tâm thì việc gì cũng có thể vượt qua được. Tài vận của tuổi Dần được cải thiện đáng kể trong thời gian này, thậm chí, có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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