Đúng 8 giờ sáng mai (14.8): 3 con giáp đầu tư trúng số độc đắc, tiền của vây lấy thân, giàu ngang tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 23:16

Những con giáp có số làm ăn may mắn, kiếm được rất nhiều tiền vào túi, của nả chất đầy nhà.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách vui vẻ, hoạt bát. Đặc biệt họ có tấm lòng ấm áp, nhân hậu nên làm gì cũng dễ đạt kết quả tốt. Con giáp này nhận được nhiều thiện cảm từ người giác giới nhờ tính cách nhẹ nhàng, tình cảm của mình.

Đúng 8 giờ sáng mai (14.8), vận may sẽ đến với người tuổi Mùi giúp con giáp này rủng rỉnh tiền bạc.

Mùi bước chân ra cửa gặp quý nhân, đón vận khí mới, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Thời gian này, người còn độc thân có thể sẽ gặp được ý chung nhân của mình.

Đúng 8 giờ sáng mai (14.8): 3 con giáp đầu tư trúng số độc đắc, tiền của vây lấy thân, giàu ngang tỷ phú - Ảnh 1
Con giáp Mùi vận số kiếm nhiều tiền trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Mùi chỉ cần suy nghĩ thấu đáo, không để tâm chuyện vặt vãnh thì có thể trở nên nổi bật hơn nhờ sự nỗ lực của bản thân. Thu nhập của con giáp này cũng tăng cao. Một số người có thể được thăng quan tiến chức, con đường sự nghiệp suôn sẻ.

Tuổi Dậu

Đàn ông và phụ nữ tuổi Dậu đều rất thông minh, độc lập và có năng lực tự chủ mạnh mẽ. Chính tính cách này khiến bạn luôn chủ động nắm bắt cơ hội và không tin vào những thứ từ trên trời rơi xuống. Ý chí cầu tiến khiến cho bạn nhanh chóng thăng tiến. Đúng 8 giờ sáng mai (14.8), tài lộc của bạn vô cùng vượng vận khi những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến, sự nghiệp ngày càng đi lên.

Đúng 8 giờ sáng mai (14.8), tuổi Dậu có tam hợp nâng đỡ, thêm Thiên Quan và Long Trì ban phát uy quyền. Chính vì thế, công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu trong năm Nhâm Dần vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi tích cực ập đến. Trong việc đầu tư bất động sản, người tuổi Dậu mua may bán đắt, đầu tư đâu thắng đó, gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ.

Đúng 8 giờ sáng mai (14.8): 3 con giáp đầu tư trúng số độc đắc, tiền của vây lấy thân, giàu ngang tỷ phú - Ảnh 2
Tuổi Dậu sẽ thành công lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi ngựa vốn được biết đến là con giáp có đầu óc thông minh, linh hoạt, khả năng học hỏi hơn người cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân. Đúng 8 giờ sáng mai (14.8), con giáp Ngọ gặt hái được nhiều thành công trên con đường phát triển kinh tế và sự nghiệp là điều không quá khó hiểu.

Tuổi Ngọ năm 2022 không chỉ được Tam Hợp phù trợ mà còn được Thiên Tài dẫn chủ về các nguồn thu phụ. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc cố định, tuổi Ngọ còn có thêm vài nguồn thu khác từ đầu tư bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này có thể mang tới nguồn tiền thụ động ổn định nếu quyết tâm thực hiện, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân cũng như gia đình. Tài vận của người bạn rất tốt, thậm chí bạn có thể làm 1 được 10 nếu biết nắm lấy cơ hội chính xác. Ngoài ra, trong 2 tháng tới, bạn cũng được Thần Tài bảo trợ, đầu tư vào đâu cũng dễ thắng lợi.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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