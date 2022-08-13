Tử vi (15.8 - 21.8), tuổi Tuất có thể "chốt sổ" bằng một mối làm ăn lớn và thu về một khoản lợi nhuận to "kếch xù". Ngoài ra, thời điềm giao giữa tháng cũ và tháng mới, tài chính của người tuổi Tuất sẽ bùng nổ.

Tử vi học có nói, năm tam hợp đem đến cho tuổi Tuất nhiều tài lộc, hỷ vận. Các chòm sao sẽ tiếp tục chiếu mệnh cho con giáp này từ (15.8 - 21.8).

Tất nhiên bản mệnh không thể tránh khỏi những lúc gặp khó khăn nhưng chuyện này cũng không thể làm khó Tuất tiếp tục tiến bước.

Thời gian này, nếu có ý định mở rộng kinh doanh, Tuất nên xúc tiến sớm. Vận đỏ sẽ giúp mọi kế hoạch của con giáp này diễn ra suôn sẻ.

Con giáp Tuất may mắn mọi bề. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tuy rất hòa đồng, thân thiện nhưng lại là người luôn tỉnh táo biết dung lý trí để lấn át sở thích và mộng tưởng, luôn dung thực lực của bản thân để đem về tài phú, sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai trước bất cứ việc gì.

Từ (15.8 - 21.8), với tư duy tỉ mỉ, năng lực xuất sắc, cộng thêm vận may trời ban nên không có việc gì có thể làm khó được người tuổi Mùi. Con giáp này càng làm càng suôn sẻ, thuận lợi, càng làm càng thu về không ít tiền bạc.

Càng về cuối năm càng đỏ, phú quý có 1 không 2. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ (15.8 - 21.8), nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Tỵ sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi.

Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Rắn có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Đường công danh thuận lợi cũng giúp cho thu nhập của người tuổi Tỵ thêm bùng nổ. Nhiều hợp đồng mới được ký kết, nhờ vậy, bạn có nhiều cơ hội được tăng lương tăng thưởng trong tháng này.

Không chỉ gặp may trong công danh sự nghiệp và tiền tài, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ kể từ (15.8 - 21.8) cũng nở hoa. Những ai còn độc thân sẽ bất ngờ nhận tin vui trong chuyện tình cảm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm