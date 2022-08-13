Từ thứ Hai tuần tới (15/8): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, cầu được ước thấy, thăng hoa từ tiền đến tình

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 14:49

Theo sách tử vi bắt đầu từ thứ Hai tuần tới (15/8), những con giáp này tiếp tục nhân đôi may mắn, tài lộc bủa vây nhờ thần tài để ý, bản mệnh nhanh chóng tiến đến giàu sang.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đón chào vận may to lớn về tiền bạc từ thứ Hai tuần tới (15/8). Vận trình tài lộc phát triển vô cùng lý tưởng và mang tới cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy túi, chi tiêu thoải mái mà không cần phải suy nghĩ, đắn đo mệt mỏi.

Sẵn có sự linh hoạt và nhạy bén nên bản mệnh có thể dễ dàng nhận ra đâu là cơ hội mà mình nên thử sức. Bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phát huy mọi khả năng mình có, hạn chế được những rủi ro xuống mức thấp nhất.

Dù cũng có những vấp váp trên chặng đường đó nhưng về cơ bản thì thành công vẫn luôn chờ đón ở phía trước.

Từ thứ Hai tuần tới (15/8) bắt đầu là thời điểm tài lộc vượng nhất với con giáp này, dù có làm việc ở lĩnh vực nào đi nữa thì bạn cũng thu được lợi nhuận cho mình. Thậm chí, một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào vận may nữa, tuy nhiên, bạn không nên sống dựa dẫm vào số tiền đó nhé.

Từ thứ Hai tuần tới (15/8): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, cầu được ước thấy, thăng hoa từ tiền đến tình - Ảnh 1
Con giáp Thìn may mắn không ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con ngựa thường rất có duyên trong đối nhân xử thế. Trong mắt các nhà lãnh đạo, bạn cũng là người rất có năng lực, đầu óc rất linh hoạt, thích ứng tốt với những thay đổi và có ngoại hình nổi bật.

Từ thứ Hai tuần tới (15/8), những chú ngựa con đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước.

Trong công việc, người tuổi Ngọ không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt.

Chỉ cần bạn có công việc ổn định thì mọi chuyện tự khắc sẽ hanh thông, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, phú quý không thiếu. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn nhất định công thành danh toại.

Từ thứ Hai tuần tới (15/8): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, cầu được ước thấy, thăng hoa từ tiền đến tình - Ảnh 2
Những con giáp có phú quý vận vào người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trời sinh tính tình khôn khéo, lại có khả năng, linh hoạt trong công chuyện, có thể làm nên sự nghiệp. Từ thứ Hai tuần tới (15/8), tài vận của người tuổi Tý có thể nói là một bước tới trời, cực kỳ rực rỡ. Sự nghiệp phát triển không ngừng, công việc ngày càng thuận lợi. Vừa được đồng nghiệp ngưỡng mộ vừa được cấp trên chú ý, đề bạt.

Cũng nhờ vậy, uy tín của tuổi Tý tăng cao, có thể tiến nhập tầng lớp quản lý cấp cao, kiếm tiền ngày một dễ dàng. Không chỉ có thể, bốn phương tám hướng đều được thần Tài ưu ái, phú quý khởi sinh, đầu tư thắng lợi, tiền vào như nước.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều nay (16 tháng 7 âm lịch): Thần Tài săn đón, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, số nằm trên đống vàng sáng chói, tình tiền về không kịp nghĩ

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Tử vi 2022 nhận định, trong 4 giờ chiều nay (16 tháng 7 âm lịch) có ba con giáp đón nhận vui vẻ, tình duyên, gia đạo yên ấm, sắp tới hưởng tiền, lộc.

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