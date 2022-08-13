Đúng 3 giờ chiều mai (chủ Nhật, 14.8), 3 con giáp quét sạch khó khăn vây kín, mở lối đến kho vàng Thần Tài, vận may tài lộc ập tới, công danh thành đạt, trúng độc đắc không tưởng

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 04:34

Tử vi cho hay, vào 3 giờ chiều mai (chủ Nhật, 14.8), 3 con giáp xua đuổi tà khí bủa vây, đón may mắn về tận nhà.

Tuổi Ngọ

Với tuổi Ngọ, may mắn đến vào đúng 3 giờ chiều mai (chủ Nhật, 14.8) giúp bạn nhận được rất nhiều cơ hội để sớm cải thiện thu nhập của mình.

Công việc tiến triển suôn sẻ, các kế hoạch thuận buồm xuôi gió ngoài cả mong đợi. Nhờ vậy nên Ngọ cũng thu về được một khoản thu nhập kha khá, đây chính là công sức của bạn sau một thời gian dài vất vả.

Với người làm kinh doanh, nhìn chung thời điểm này mọi việc đương khá thuận lợi, bả mệnh cũng không phải lo nghĩ nhiều về chuyện buôn bán bởi vận may đang tới. Bạn có cơ hội đầu tư sinh lời, tiền bạc đổ về nhà không ngớt, nên biết chớp thời cơ thật nhanh.

Đang ở thời điểm số đỏ nên một vài người cũng có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, Ngọ không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Đúng 3 giờ chiều mai (chủ Nhật, 14.8), 3 con giáp quét sạch khó khăn vây kín, mở lối đến kho vàng Thần Tài, vận may tài lộc ập tới, công danh thành đạt, trúng độc đắc không tưởng - Ảnh 1
Con giáp Ngực gặp may mắn trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Năm 2022 vốn là một năm có nhiều điều tốt đẹp và hy vọng đối với tuổi Tý. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, cuộc sống của tuổi Tý đã trải qua nhiều thăng trầm đáng kể.

Tuy nhiên, tuổi Tý vốn không bao giờ biết nản, thay vào đó họ lại không ngừng nỗ lực thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn, chờ đợi cơ hội đổi đời. Trời sinh những người tuổi Tý chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội thành công trong cuộc sống.

Nhiều người cho rằng tuổi Tý sống vất vả, khổ cực, nhưng trên thực tế họ là con giáp biết nhìn xa trông rộng, càng tích lũy và phấn đấu nhiều, cuộc đời sau này sẽ thoải mái và tốt đẹp hơn. Người tuổi Tý tâm niệm, có làm thì mới có ăn nên họ không bao giờ ngừng lao động.

Đúng 3 giờ chiều mai (chủ Nhật, 14.8), 3 con giáp quét sạch khó khăn vây kín, mở lối đến kho vàng Thần Tài, vận may tài lộc ập tới, công danh thành đạt, trúng độc đắc không tưởng - Ảnh 2
Con giáp Tý thoát kiếp nạn, dần trở nên may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng 3 giờ chiều mai (chủ Nhật, 14.8), cuộc sống tuổi Tý sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Những vất vả qua đi rồi, sắp tới đây cơ hội tốt đẹp sẽ xuất hiện trước mặt, chỉ cần đi đến và nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa tuyệt vời.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đã có chủ kiến độc đáo, có tinh thần tích cực, có chí tiến thủ mạnh mẽ trong công việc, dám nghĩ dám làm. Đúng 3 giờ chiều mai (chủ Nhật, 14.8), khi được thần may mắn phù hộ, vận may mắn ập đến, lại được quý nhân phù trợ nên con giáp này có thể gặp hung hóa cát, biến nguy thành cơ, mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, vận đào hoa rực sáng cũng giúp cho người tuổi Dần tạo dựng thêm được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển của bản thân. Dự kiến, sắp tới là thời điểm tuyệt vời với tuổi Dần, vì vậy hãy cố gắng phát huy mọi thể mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc vạn người mê.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy - 13.8), Phúc tinh soi sáng, vượng tài vượng lộc, 3 con giáp được che chở biến nguy thành an, gặp hung hóa cát, tiền vào như nước chảy sông Đà

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy - 13.8), Phúc tinh soi sáng, vượng tài vượng lộc, 3 con giáp được che chở biến nguy thành an, gặp hung hóa cát, tiền vào như nước chảy sông Đà

Theo tử vi 12 con giáp, ngày mai là thời điểm những con giáp này có cơ hội phất lên, biến nguy thành an, có cơ hội kiếm tiền nhiều vô cùng.

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