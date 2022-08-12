Vào 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), 3 con giáp này mở cửa ra đón tài lộc, chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài quý nhân, vận may tới tấp, tiền tài chất đống, tiền tiêu bát ngát

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 22:28

Chúc mừng 3 con giáp rất may mắn được quý nhân, thần tài phù trợ, tiền tài vào như nước, công danh đến vồ vập vào 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8).

Tuổi Tý

Xem tử vi cuối tuần, tuổi Tý may mắn đón vận tài lộc vượng phát nhờ cát tinh chiếu mệnh. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền.

Đặc biệt vào 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8) sẽ là ngày vượng tài vô cùng với tuổi này. Bản mệnh có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau.

Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát. Tuy vậy, dù có tiền nhưng Tý cũng đừng vội khoe khoang kẻo lại tự chuốc rắc rối vào thân. Xung quanh bạn luôn có người ghen tị với may mắn của bạn đó, đề phòng bị chơi xấu.

Vào 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), 3 con giáp này mở cửa ra đón tài lộc, chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài quý nhân, vận may tới tấp, tiền tài chất đống, tiền tiêu bát ngát - Ảnh 1
Tuổi Tý là một trong những con giáp sẽ có vận may trong thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có may mắn có được sức khỏe tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần. Dường như lúc nào họ cũng nhiệt huyết với những đam mê của mình, hiếm khi thấy họ mỏi mệt hay ủ rũ. Nhược điểm hiếm hoi của họ có lẽ là sự thiếu kiên nhẫn. Do đó, nếu biết phát huy những điểm tốt, kiểm soát điểm yếu, tuổi Ngọ sẽ dễ đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp.

Vào 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái bậc nhất, có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Nếu biết chọn đúng sở trường, cố gắng hết mình, nhất định tuổi Ngọ sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn.

Đặc biệt, tử vi học có nói, càng đến cuối năm, vận may của tuổi Ngọ càng nở rộ, thậm chí có thể trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất nhì với cuộc sống sung túc được nhiều người ngưỡng mộ.

Vào 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), 3 con giáp này mở cửa ra đón tài lộc, chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài quý nhân, vận may tới tấp, tiền tài chất đống, tiền tiêu bát ngát - Ảnh 2
Chúc mừng con giáp tuổi Ngọ đầy may mắn trong những ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này vào 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8). Chẳng những là 1 nguồn thu đâu mà còn là nhiều nguồn thu cơ nhé, chắc hẳn những chú Trâu sẽ khiến mọi người phải ganh tị lắm đó.

Cả thứ 7 và chủ nhật này bản mệnh đều khá bận rộn với việc kiếm tiền, nhất là ngày thứ 7. Tuổi Sửu trong 2 ngày mà có thể kiếm được số tiền bằng người ta làm lụng cả tuần cơ đấy.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai (13/8), 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có hết phần thiên hạ, cơ hội lội ngược dòng ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai (13/8), 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu có hết phần thiên hạ, cơ hội lội ngược dòng ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai (13/8), sự nghiệp của 3 con giáp này lên đỉnh, cơ hội lập nhiều thành tích, kiếm được nhiều tiền hơn.

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