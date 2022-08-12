Sau 3 ngày Rằm tháng 7 âm lịch này (13 - 15/8): 3 con giáp rộng cửa đón Thần Tài, tháng 9 tiền vô như nước, tháng 10 hưởng lộc Tổ Tiên, tháng 11 giàu có của nả nhiều không kể xiết

Tử vi sau Rằm tháng 7 âm lịch cho hay, 3 con giáp vừa có tài, vừa có lộc, được ơn trên phù hộ kiểu gì cũng trúng lớn.

Tuổi Dậu Đây là con giáp đầu tiên trong danh sách những con giáp may mắn, giàu có theo tử vi mới nhất 2022. Trút bỏ những chuyện đã qua, sau 3 ngày Rằm tháng 7 âm lịch này (13 - 15/8), người tuổi Dậu sẽ “phất” lên rất nhanh chóng. Con giáp này sẽ có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ “quý nhân” trong cuộc sống. Bên cạnh đó, những người thân, cha mẹ, bạn bè cũng là nguồn hỗ trợ quan trọng để con giáp này có cơ hội thăng tiến mạnh mẽ trong công việc, làm ăn. Nhờ đó mà tiền tài của người tuổi Dậu trong năm sẽ “vô như nước”. Đối với những người tuổi Dậu, năm nay chính là năm đạt được nhiều thành công bứt phá trong sự nghiệp.

Con giáp Dậu có lộc lớn không giàu đời không nể. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là người hiền lành, lương thiện, biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này còn rất dũng cảm, can đảm trong sự nghiệp và rất đáng tin cậy trong mắt mọi người. Con giáp tuổi này giàu nghị lực vươn lên. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng tiến lên phía trước. Sau 3 ngày Rằm tháng 7 âm lịch này (13 - 15/8), tài vận của người tuổi Dần nở rộ hơn trước. Thời gian gần đây, tuy gặp không ít khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần, không nản lòng nhụt chí. Thời gian tới, họ gặp được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ. Nhờ thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh trúng quả đậm, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Người gặp khó khăn, xui xẻo cũng sớm giải quyết hết vấn đề.

Những con giáp vận trình rất thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Người tuổi Tuất có chỉ số phúc khí cao nhất, ít gặp phải khó khăn nhất. Theo tử vi, những người này đặc biệt lạc quan, không ngại khó ngại khổ, luôn nhìn ra cơ hội trong thách thức. Sau 3 ngày Rằm tháng 7 âm lịch này (13 - 15/8), họ sẽ tạm biệt những tháng ngày vất vả, nắm bắt cơ hội nhanh hơn, tìm được hướng đi đúng đắn. Nhìn chung, cuộc sống của những người tuổi Tuất sẽ viên mãn hơn nhiều, những điều tốt đẹp sẽ liên tục đến với họ. Sự nghiệp và công việc làm ăn ngày càng phát đạt, suôn sẻ. Người tuổi Tuất sẽ kiếm tiền và tiết kiệm được nhiều hơn, mỗi ngày lại đến gần hơn với sự giàu có, tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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