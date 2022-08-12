Thần tài điểm 3 tiếng ‘ting ting’, con giáp nào nhận nhiều lộc nhất vào cuối tháng 7 âm?

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 16:36

Mọi người rất sợ tháng 7 âm, hầu hết đều kiêng kỵ, tránh làm ăn vào tháng này. Tuy nhiên, 3 con giáp lại được ưu ái hơn, đặc biệt gần về cuối tháng, 3 con giáp này lộc lá bủa vây.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ.

Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Vào cuối tháng 7 âm, người tuổi Tuất đã vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc.

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Vào cuối tháng 7 âm, người tuổi Tuất đã vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng hết sức, không ngừng vươn lên, người tuổi Tuất làm đâu thắng đó, thu nhập và vị thế trong công ty của họ cũng tăng lên đáng kể. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn. Tuy vậy, trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Tuất vẫn cần chú ý cẩn trọng khi ký kết các hợp đồng lớn.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết.

Vào cuối tháng 7 âm, người cầm tinh con hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ cuối Rằm tháng 7 trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Thần tài điểm 3 tiếng ‘ting ting’, con giáp nào nhận nhiều lộc nhất vào cuối tháng 7 âm? - Ảnh 2
Vào cuối tháng 7 âm, người cầm tinh con hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người hiền lành, nhân hậu, không màn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình.

Người tuổi Ngọ vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gầy dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Tử vi nói rằng, vào cuối tháng 7 âm, tuổi Ngọ dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Ngọ biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát, tìm được tiền tài mở lối đến kho vàng, vận may tài lộc ập tới.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vào 12h đêm nay (16/7 âm lịch), sổ Nam Tào chấm 3 con giáp này kiểu gì cũng trúng số độc đắc, phá tan mây mù đón vận may, ôm cục tiền giá trị to, một bước lên tiên

Vào 12h đêm nay (16/7 âm lịch), sổ Nam Tào chấm 3 con giáp này kiểu gì cũng trúng số độc đắc, phá tan mây mù đón vận may, ôm cục tiền giá trị to, một bước lên tiên

Vào 12h đêm nay (16/7 âm lịch), 3 con giáp sẽ có vận trình đầy lộc, Thần Tài ban phú quý, từ hung hóa cát, từ nghèo khó đổi giàu sang, lộc phát đến tận tay, may mắn về tận cửa.

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