Kể từ mai (thứ Bảy, 13/8): Ba con giáp như ‘phượng hoàng tái sinh’, ngủ dậy thành tỷ phú, của nả tiêu 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 19:14

Tử vi năm 2022 cho biết, những con giáp bước vào tài vận vượng phát số 1, dễ có cơ hội mở lối trúng độc đắc, tiền tiêu không hết.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất thông minh, luôn có những sáng kiến và cách nghĩ độc đáo trong công việc nên con giáp này sẽ tìm được rất nhiều cơ hội làm giàu. Ngoài ra, do tính cách hòa đồng, nhiệt tình nên các mối quan hệ bạn bè, xã hội đều rất tốt, thường trong những lúc cần thiết, người tuổi Mão luôn nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Kể từ mai (thứ Bảy, 13/8), quý nhân giúp đỡ nên Mão liên tiếp đón nhận hỷ sự trong mọi mặt của cuộc sống. Công việc thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, hết lại đầy, gia đình hôn nhân thì viên mãn hạnh phúc, con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang không ai bằng.

Kể từ mai (thứ Bảy, 13/8): Ba con giáp như ‘phượng hoàng tái sinh’, ngủ dậy thành tỷ phú, của nả tiêu 3 đời không hết - Ảnh 1
Kể từ mai (thứ Bảy, 13/8), quý nhân giúp đỡ nên liên tiếp đón nhận hỷ sự trong mọi mặt của cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai.

Tuổi Thân cũng là người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà họ đặt ra cho mình. Họ rất giỏi trong việc thích nghi với các tình huống và có thể xử lý tốt áp lực. Kể từ mai (thứ Bảy, 13/8), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lợi nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi Thân cũng cần chú ý sức khỏe. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

Kể từ mai (thứ Bảy, 13/8): Ba con giáp như ‘phượng hoàng tái sinh’, ngủ dậy thành tỷ phú, của nả tiêu 3 đời không hết - Ảnh 2
Con giáp Thân phú quý bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bẩm sinh đã được Bồ Tát phù hộ, vận thế thường hanh thông, suôn sẻ hơn người. Con giáp này cũng là người lý tính, thực tế trong công việc và cuộc sống.

Kể từ mai (thứ Bảy, 13/8), vận thế của người tuổi Mùi khởi sắc mạnh mẽ, làm việc gì cũng may mắn, đặc biệt nếu thử mua xổ số sẽ có cơ hội trúng giải thưởng không nhỏ. Vận may cùng với trí óc thông minh, nhanh nhẹn cũng sẽ giúp cho con giáp này tận dụng được tin tức đầu tư, kinh doanh mà bạn bè là quý nhân đem lại nên sẽ có cơ hội thăng tiến cũng như thu về lợi nhuận khủng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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