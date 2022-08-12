Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy - 13.8), Phúc tinh soi sáng, vượng tài vượng lộc, 3 con giáp được che chở biến nguy thành an, gặp hung hóa cát, tiền vào như nước chảy sông Đà

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 22:55

Theo tử vi 12 con giáp, ngày mai là thời điểm những con giáp này có cơ hội phất lên, biến nguy thành an, có cơ hội kiếm tiền nhiều vô cùng.

Tuổi Dậu

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy - 13.8), tuổi Dậu tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ không thôi cũng bắt được tiền cũng nên. Dù là thứ 7 hay chủ nhật thì bản mệnh cũng sẽ đều có 1 khoản tiền tự chảy thẳng vào túi.

Con giáp này chẳng những làm tốt công việc chính của mình mà còn rất khéo léo sắp xếp thời gian để co kéo thêm công việc phụ nữa cơ. Ban đầu bạn cũng chỉ nghĩ làm thêm cho vui, cho khỏi bị “lụt nghề” thôi nhưng không ngờ càng làm càng ham, bởi càng làm thì tài lộc lại về càng nhiều.

Công việc của người tuổi Dậu không cần phải lo nghĩ nhiều. Ngược lại, nhờ có “quý nhân” tương trợ nên con giáp này có được thành công lớn. Nhất là khi đầu tư kinh doanh, người tuổi Tý rất giỏi trong việc tìm kiếm khách hàng cho mình. Nhờ đó sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế, của cải sau một năm tuổi khó khăn, thất bát.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy - 13.8), Phúc tinh soi sáng, vượng tài vượng lộc, 3 con giáp được che chở biến nguy thành an, gặp hung hóa cát, tiền vào như nước chảy sông Đà - Ảnh 1
Con giáp Dậu phú quý từ tâm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo dõi tử vi 12 con giáp, tuổi Mão cũng là con giáp phát tài cuối tuần này. Vậy nên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần vì được Phúc tinh và các vị thần may mắn chiếu cố.

Bản mệnh giải quyết hầu hết các nhiệm vụ đâu vào đấy, còn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp khi có thể. Điều này giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Chẳng những vậy, phương diện tài lộc cũng khá may mắn. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì đều biết tranh thủ lợi thế, tận dụng thế mạnh của mình để thu lợi. Các khoản tích góp cũng ngày càng nhiều thêm.

Không lạ gì khi đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy - 13.8) con giáp này được khen ngợi về sự giỏi giang, thông minh. Hãy dồn tâm, dồn sức vào công việc, chớp lấy cơ hội của mình nhé.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy - 13.8), Phúc tinh soi sáng, vượng tài vượng lộc, 3 con giáp được che chở biến nguy thành an, gặp hung hóa cát, tiền vào như nước chảy sông Đà - Ảnh 2
Con giáp tuổi Mão có cơ hội vượng tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần có lúc rất quyết liệt, không để ý đến nhân tình thế thái xung quanh, nên đôi khi không được lòng người khác. Bản mệnh vốn có những nguồn thu kha khá hoặc thậm chí là được cho tiền. Thế nhưng có thể vì sơ suất, bất cẩn hoặc vì hoang phí mà càng cuối tuần tiền bạc của bạn càng tiêu hao.

Dẫu vậy, những chú Hổ khá khéo léo trong chuyện làm ăn buôn bán nên khoảng thời gian tới bạn dễ bội thu tiền bạc. Những người cầm tinh con giáp này có thể dành thêm thời gian để đầu tư vào việc làm ăn kinh doanh của mình.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy - 13.8), sẽ là thời điểm mà chuyện buôn bán của tuổi Dần đạt đến cực điểm, bạn sẽ bán hàng “mát tay”. Cứ nghĩ rằng chỉ buôn bán túc tắc làm thú vui thôi nhưng không ngờ có duyên bán hàng khiến bạn luôn lâm vào tình trạng “cháy hàng”, bội thu.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vào 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), 3 con giáp này mở cửa ra đón tài lộc, chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài quý nhân, vận may tới tấp, tiền tài chất đống, tiền tiêu bát ngát

Vào 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8), 3 con giáp này mở cửa ra đón tài lộc, chuẩn bị tinh thần nghênh đón thần tài quý nhân, vận may tới tấp, tiền tài chất đống, tiền tiêu bát ngát

Chúc mừng 3 con giáp rất may mắn được quý nhân, thần tài phù trợ, tiền tài vào như nước, công danh đến vồ vập vào 2 ngày cuối tuần này (13.8 - 14.8).

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