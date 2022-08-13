Đúng 4 giờ chiều nay (16 tháng 7 âm lịch): Thần Tài săn đón, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, số nằm trên đống vàng sáng chói, tình tiền về không kịp nghĩ

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 14:24

Tử vi 2022 nhận định, trong 4 giờ chiều nay (16 tháng 7 âm lịch) có ba con giáp đón nhận vui vẻ, tình duyên, gia đạo yên ấm, sắp tới hưởng tiền, lộc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính tình khá phóng khoáng. Con giáp này ưa thích tự do và thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật.

Người tuổi Dậu có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được người tốt giúp đỡ.

Đúng 4 giờ chiều nay (16 tháng 7 âm lịch), tuổi Dậu Thần Tài chiếu sáng, vô cùng thuận lợi đủ đầy. Vậy nên, những người tuổi Dậu hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho.

Trong thời gian này, chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. Chính vì vậy, những người tuổi Dậu hãy mạnh dạn làm ăn, bởi đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải kính nể.

Đúng 4 giờ chiều nay (16 tháng 7 âm lịch): Thần Tài săn đón, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, số nằm trên đống vàng sáng chói, tình tiền về không kịp nghĩ - Ảnh 1
Con giáp tuổi Dậu may mắn không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn rất thông minh, làm việc đều có phán đoán, sẽ không tùy ý, tùy hứng. Không chỉ vậy, do biết quan sát, tuổi Dần có khả năng lựa chọn chính xác nhất trong những lần đầu tư.

Đúng 4 giờ chiều nay (16 tháng 7 âm lịch), tài vận của con giáp tuổi Dần cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân.

Cuộc sống của con giáp tuổi Dần được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Dần làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Dần gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn. Năm 2023, con giáp này chắc chắn sẽ không bị tụt hậu.

Đúng 4 giờ chiều nay (16 tháng 7 âm lịch): Thần Tài săn đón, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, số nằm trên đống vàng sáng chói, tình tiền về không kịp nghĩ - Ảnh 2
Con giáp Dần được thần tài may mắn săn đón chiều nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 4 giờ chiều nay (16 tháng 7 âm lịch), người tuổi Thân may mắn gặp được quý nhân nên sẽ dễ dàng thành công viên mãn. Người tuổi Thân có trí thông minh và luôn biết cách xác định mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, sớm chinh phục được cấp trên cũng như đối tác dễ dàng thành công trong sự nghiệp.

Thời gian này, người tuổi Thân bạn sẽ tăng cường uy tín của bạn tăng lên nhiều lần và đương nhiên bạn nhận được số tiền lương khủng, tiền thưởng lớn cộng dễ dàng thăng quan tiến chức trở thành người giàu có. Ngày trước Thân khó khăn thế nào không biết nhưng trong thời gian này, họ sẽ dễ dàng kiếm tiền, dễ dàng xây dựng cuộc sống đủ đầy sung túc, tài vận mỗi năm mỗi tăng, mọi ước muốn đều thành hiện thực.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng giờ Tý ngày mai (15/8 dương lịch), 3 con giáp sắp trúng số độc đắc, giàu không lối thoát, rũ sạch vận xui, tiền tài bát ngát, giàu có chạm trong tầm tay

Đúng giờ Tý ngày mai (15/8 dương lịch), 3 con giáp sắp trúng số độc đắc, giàu không lối thoát, rũ sạch vận xui, tiền tài bát ngát, giàu có chạm trong tầm tay

Tử vi 2022 cho biết, vào giờ Tý ngày mai (15/8 dương lịch), 3 con giáp có vận số rất tốt, tìm được ánh sáng may mắn, làm gì cũng hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 12 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026