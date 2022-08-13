Chỉ trong vòng đúng 3 tiếng nữa, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp cực may mắn về tiền bạc, trúng số độc đắc, sự nghiệp bay cao

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 16:48

Thời khắc huy hoàng của 3 con giáp đến không xa, công danh, bổng lộc ùa về nhà, 3 con giáp cầu tiền có tiền, cầu phúc có phúc.

Tuổi Tuất

con giáp may mắn tuần này nên cuộc sống của người tuổi Tuất đang có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể.

Theo tử vi, Tuất đang biết cách đặt mình vào vị trí của người khác, đặc biệt là bạn đã thấu hiểu nửa kia hơn nên đôi bên tránh được những hiểu lầm không đáng có. Hai người đang thay đổi bản thân mỗi ngày để có thể hòa hợp với nhau hơn.

Trên phương diện công việc, khi cuộc sống đã đi vào nề nếp, bản mệnh hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu đam mê thực sự của bản thân. Điều này sẽ giúp bạn chữa lành những tổn thương cảm xúc trong thời gian vừa qua, đồng thời giúp bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết mỗi ngày. Làm việc với đam mê cũng sẽ giúp bạn dễ dàng gặt hái thành công hơn hẳn đấy.

Chỉ trong vòng đúng 3 tiếng nữa, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp cực may mắn về tiền bạc, trúng số độc đắc, sự nghiệp bay cao - Ảnh 1
Con giáp Tuất rất may mắn trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Thiên Diêu chủ về đào hoa mang lại cho bản mệnh tác phong vui vẻ, cởi mở được nhiều người yêu mến. Chỉ trong vòng đúng 3 tiếng nữa, bạn càng mở rộng mối quan hệ của mình càng có lợi về lâu về dài, đặc biệt là với người làm kinh tế. Bạn có thể làm quen được với một vài đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác ăn ý và có thể kiếm về một khoản kha khá trong tương lai. Với những người độc thân, chuyện tình cảm hanh thông có thể khiến bạn gặp được người phù hợp mà không cần phải thông qua sự giới thiệu của bất cứ ai. Hãy dành thêm thời gian để trò chuyện và tìm hiểu đối phương rồi đi tới quyết định cũng không muộn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có trí nhớ rất tốt, đầu óc thông minh, thích những nơi phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại rất ham mê kiếm tiền. Chỉ trong vòng đúng 3 tiếng nữa, sự nghiệp của người tuổi Tý có thể coi là như ý cát tường, giải quyết được hết những khúc mắc trước đây, mọi việc đều nhanh chóng thu về kết quả tốt đẹp, giúp làm dày thêm túi tiền của con giáp này.

Người tuổi Tỵ khôn ngoan, nhanh nhẹn nên được lòng nhiều người. Nhờ khả năng quan sát và đầu óc nhạy bén, họ thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Thời gian tới, tiền tài tăng nhanh, tình cảm tốt đẹp, ước mong đều thành hiện thực, thuận lợi mọi điều. Đây là lúc người tuổi Tỵ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Chỉ trong vòng đúng 3 tiếng nữa, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp cực may mắn về tiền bạc, trúng số độc đắc, sự nghiệp bay cao - Ảnh 2
Con giáp Tỵ có đường đi rất hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chỉ trong vòng đúng 3 tiếng nữa tuổi Thìn có thời gian đầy hứa hẹn khi được sao Thái Dương cát tinh trợ mệnh. Công việc cũng như vấn đề tình cảm của bản mệnh trong tuần đều hết sức suôn sẻ, bạn luôn tin tưởng hoàn toàn vào những gì mình đã lựa chọn nên mọi bề đều hanh thông. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Người khởi nghiệp làm ăn, kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn.

Đầu tuần cũng là thời điểm kiếm tiền của tuổi Thìn do được Chính Tài và Thực Thần che chở, gạt bớt những khó khăn, tiền đổ về túi nhanh chóng. Tình cảm gia đình hòa thuận, vợ chồng con cái tìm được tiếng nói chung. Cả hai cùng động viên nhau phấn đấu trong công việc, sự nghiệp để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, gìn giữ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Càng về sau Rằm càng may mắn, từ (15.8 - 21.8) 3 con giáp trúng độc đắc, ôm cục tiền to, càng về cuối năm càng đỏ, phú quý có 1-0-2

Càng về sau Rằm càng may mắn, từ (15.8 - 21.8) 3 con giáp trúng độc đắc, ôm cục tiền to, càng về cuối năm càng đỏ, phú quý có 1-0-2

Tử vi học có nói, những người này không chỉ danh tài như ý mà còn may mắn mọi bề, không vận xui nào có thể cản bước.

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