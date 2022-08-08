Mặc tin đồn ly hôn 'bủa vây', Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vẫn 'tay trong tay' xuất hiện cùng nhau

Sao quốc tế 08/08/2022 16:36

Vào ngày 8/8, vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long xuất hiện ở Hoành Điếm, Chiết Giang (Trung Quốc). Cặp đôi đang thực hiện cách ly y tế tại khách sạn.

Vào ngày 8/8 vừa qua, Sohu đưa tin vợ chồng Lưu Thi ThiNgô Kỳ Long xuất hiện ở Hoành Điếm, Chiết Giang (Trung Quốc). Cả hai được trông thấy khi tiến hành kiểm tra Covid-19. Lưu Thi Thi Ngô Kỳ Long xuất hiện riêng rẽ. Nữ diễn viên Cung tỏa tâm ngọc đi xe hơi cùng trợ lý riêng, trong khi tài tử 52 tuổi đi bộ với nhân viên của mình.

Cũng theo Sohu, Lưu Thi Thi đang chuẩn bị gia nhập đoàn phim cổ trang Nhất niệm quan sơ, hợp tác với Lưu Vũ Ninh. Dự án bấm máy vào giữa tháng 8. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau 2 năm vắng bóng. Việc Ngô Kỳ Long đồng hành cùng Lưu Thi Thi trong công việc được Sohu đánh giá tình cảm hai diễn viên vẫn tốt đẹp. Vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi kín tiếng đời tư, hiếm khi bày tỏ tình cảm cho nhau trên mạng xã hội và truyền thông.

Mặc tin đồn ly hôn 'bủa vây', Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vẫn 'tay trong tay' xuất hiện cùng nhau - Ảnh 1
Mặc tin đồn ly hôn 'bủa vây', Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vẫn 'tay trong tay' xuất hiện cùng nhau - Ảnh 2

Trước đó, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đổ vỡ được hàng loạt blogger giải trí đăng tải ngày 25/2. Ngô Kỳ Long bị đưa tin phản bội Lưu Thi Thi, hẹn hò nữ trợ lý. Sau khi bị vợ phát hiện, họ tranh cãi gay gắt và ly hôn.

Trước những thông tin tiêu cực về đời tư, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi lên tiếng phủ nhận. Họ khởi kiện blogger loan tin sai sự thật Trương Tiểu Hàn. Dù vậy, tin đồn hai ngôi sao đã kết thúc hôn nhân vẫn không dừng lại.

Mặc tin đồn ly hôn 'bủa vây', Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vẫn 'tay trong tay' xuất hiện cùng nhau - Ảnh 3

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi hẹn hò sau khi hợp tác trong phim Bộ bộ kinh tâm năm 2011. Năm 2015, hai nghệ sĩ kết hôn. Sau gần 5 năm chung sống, cả hai đón con trai đầu lòng. Những năm gần đây, Ngô Kỳ Long hạn chế hoạt động trong showbiz, tập trung vào công việc kinh doanh và chăm lo tổ ấm. Vợ chồng anh hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1,7 tỷ USD.

Trở lại showbiz sau 2 năm ngừng đóng phim, Lưu Thi Thi phải nhận lời tham gia Nhất niệm quan sơ - dự án có đội ngũ sản xuất kém chất lượng.

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