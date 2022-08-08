Mặc tin đồn ly hôn 'bủa vây', Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long vẫn 'tay trong tay' xuất hiện cùng nhau

Vào ngày 8/8 vừa qua, Sohu đưa tin vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long xuất hiện ở Hoành Điếm, Chiết Giang (Trung Quốc). Cả hai được trông thấy khi tiến hành kiểm tra Covid-19. Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long xuất hiện riêng rẽ. Nữ diễn viên Cung tỏa tâm ngọc đi xe hơi cùng trợ lý riêng, trong khi tài tử 52 tuổi đi bộ với nhân viên của mình.

Cũng theo Sohu, Lưu Thi Thi đang chuẩn bị gia nhập đoàn phim cổ trang Nhất niệm quan sơ, hợp tác với Lưu Vũ Ninh. Dự án bấm máy vào giữa tháng 8. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau 2 năm vắng bóng. Việc Ngô Kỳ Long đồng hành cùng Lưu Thi Thi trong công việc được Sohu đánh giá tình cảm hai diễn viên vẫn tốt đẹp. Vợ chồng Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi kín tiếng đời tư, hiếm khi bày tỏ tình cảm cho nhau trên mạng xã hội và truyền thông.