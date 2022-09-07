Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Là người yêu cũ nhưng tại sao Hứa tổng lại nói lời chia tay Hạ Thiên ở hiện tại?

Sao quốc tế 07/09/2022 15:20

Preview Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15 mở ra với phân đoạn Hứa tổng nói lời chia tay cùng Hạ Thiên bù cho 5 năm trước.

Ở preview tập 15 Yêu Đương Đi Mùa Hè có phân đoạn Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) nói lời chia tay với Hạ Thiên (Ngô Thiến) ở hiện tại. Điều này khiến netizen không khỏi thắc mắc chẳng phải Hạ Thiên đã có người yêu hiện tại là Lâm Tân (Dương Binh Trác) hay sao. Vậy lời chia tay mà Hứa tổng nói ra với Hạ Thiên ở thời điểm hiện tại có ý nghĩa gì?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Là người yêu cũ nhưng tại sao Hứa tổng lại nói lời chia tay Hạ Thiên ở hiện tại? - Ảnh 1

Hạ Thiên đã có người yêu hiện tại là Lâm Tân, vậy lời chia tay của Hứa tổng có ý nghĩa gì?

Ảnh chụp màn hình. 

Cụ thể, Hứa tổng với vẻ mặt buồn bã đã nói với Hạ Thiên rằng: "Chúng ta chia tay đi. Trước đây anh không biết tại sao chúng ta lại chia tay. Cũng không thể chấp nhận được điều đó. Bây giờ anh nghĩ mình sẽ chấp nhận điều đó. Không phải em vẫn luôn hận anh sao? Hãy để cả hai cùng nhau buông bỏ". 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Là người yêu cũ nhưng tại sao Hứa tổng lại nói lời chia tay Hạ Thiên ở hiện tại? - Ảnh 2

Hứa tổng trong quá khứ không chấp nhận chuyện mình đã chia tay với Hạ Thiên

Ảnh chụp màn hình. 

Sau khoảng thời gian dài đấu tranh, Hứa tổng đã quyết định ngừng theo đuổi Hạ Thiên ở hiện tại để trả lại cuộc sống hạnh phúc cho cô bên người yêu mới là Lâm Tân.

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Là người yêu cũ nhưng tại sao Hứa tổng lại nói lời chia tay Hạ Thiên ở hiện tại? - Ảnh 3

Về phía Hạ Thiên, đôi mắt cô đỏ hoe không biết là vì đau buồn trước kí ức tan vỡ trong quá khứ hay là việc chia ly ở hiện tại. 

Ảnh chụp màn hình. 

Qua lời nói của Hứa cũng có thể thấy được trong quá khứ cả hai đã chia tay một cách không rõ ràng. Cụ thể là Hứa tổng trong quá khứ đã cố chấp rằng bản thân chưa chia tay Hạ Thiên. Cho nên lời chia tay anh nói ra hiện tại xem như là buông bỏ và bù đắp những lỗi lầm đã gây ra với Hạ Thiên. 

Kèm theo lời chia tay đó, Hứa tổng cũng mang trả lại Hạ Thiên những món đồ mà cô từng tặng cho anh từ trước đến nay. Anh cũng đề nghị được ôm Hạ Thiên một lần cuối. Về phía Hạ Thiên, đôi mắt cô đỏ hoe không biết là vì đau buồn trước kí ức tan vỡ trong quá khứ hay là việc chia ly ở hiện tại. 

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