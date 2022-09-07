Sự kính nghiệp Ngu Thư Hân dành cho Thương Lan Quyết: Tầm sư học lồng tiếng, thu âm khóc lóc đến tận nửa đêm

Sao quốc tế 07/09/2022 10:40

Để có được thành công như hiện tại của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân đã phải đầu tư hết tâm sức vào việc học lồng tiếng, thậm chí là ghi âm đến tận nửa đêm.

Phim truyền hình cổ trang hot nhất hiện tại Thương Lan Quyết là bàn đạp vững chắc đưa 2 cái tên mới toanh là Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ lên hàng tiểu hoa đại bạo của Hoa ngữ. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công đó là thái độ làm việc nghiêm túc, sự đầu tư kĩ lưỡng, thầm lặng ít ai biết của dàn diễn viên trẻ này. 

Sự kính nghiệp Ngu Thư Hân dành cho Thương Lan Quyết: Tầm sư học lồng tiếng, thu âm khóc lóc đến tận nửa đêm - Ảnh 1

Thay vì lựa chọn diễn viên lồng tiếng, Ngu Thư Hân quyết tự lồng giọng thật của mình nhằm thể hiện tâm huyết với nhân vật Hoa Lan Nhỏ.

Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây Ngu Thư Hân trong vai Hoa Lan Nhỏ đã chia sẻ về quá trình lồng tiếng tập cuối cho bộ phim hot này. Thay vì lựa chọn diễn viên lồng tiếng, Ngu Thư Hân quyết tự lồng giọng thật của mình nhằm thể hiện tâm huyết với nhân vật. Được biết, đầu năm nay, cô nàng đã tầm sư học lồng tiếng để có được kĩ năng phối âm tốt nhất cũng như có thể đạt hiệu quả trong việc diễn xuất bằng giọng nói. 

Không chỉ có vậy, Ngu Thư Hân còn cho biết thêm việc lồng tiếng mất rất nhiều thời gian, cô phải thu xếp lịch trình khoảng 40 ngày cho công việc lồng tiếng dài hơi này. Qua các phân đoạn cao trào trong Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân đã phải thể hiện rất nhiều cảnh khóc dài đằng đẵng hao hơi tổn sức. Cô tâm sự rằng có nhiều hôm phải khóc lóc thảm thiết để ghi âm đến tận nửa đêm. Vất vả là vậy nhưng cô nàng vẫn nở nụ cười tươi và chia sẻ: "Tất cả đều cho ra thành quả rất xứng đáng". 

Sự kính nghiệp Ngu Thư Hân dành cho Thương Lan Quyết: Tầm sư học lồng tiếng, thu âm khóc lóc đến tận nửa đêm - Ảnh 2

Nhiều khán giả cho rằng công sức mà Ngu Thư Hân bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với trái ngọt từ Thương Lan Quyết. 

Ảnh: Internet

Trước đó, Ngu Thư Hân nhận được không ít lời chỉ trích vì không hoạt động gì trong suốt thời gian dài. Giờ đây, netizen đã hiểu ra rằng trong suốt thời gian đó cô nàng giấu kín lịch trình chứ không phải là không hoạt động. Nhiều khán giả còn cho rằng công sức mà Ngu Thư Hân bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với trái ngọt từ Thương Lan Quyết. 

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