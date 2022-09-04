Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân tiếp tục lập kỷ lục mới về tương tác trên sóng trực tiếp

Sao quốc tế 04/09/2022 09:13

Báo cáo cho thấy tổng lượng tương tác đạn mạc (lượt bình luận xuất hiện trên màn hình khi phim lên sóng trực tiếp trên nền tảng) trong Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính đã vượt quá 400 triệu, lập kỷ lục mới về tổng lượng tương tác đạn mạc trên nền tảng IQIYI.

Mới đây, báo cáo cho thấy tổng lượng tương tác đạn mạc (lượt bình luận xuất hiện trên màn hình khi phim lên sóng trực tiếp trên nền tảng) trong Thương Lan Quyết do Ngu Thư HânVương Hạc Đệ đóng chính đã vượt quá 400 triệu, lập kỷ lục mới về tổng lượng tương tác đạn mạc trên nền tảng IQIYI.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân tiếp tục lập kỷ lục mới về tương tác trên sóng trực tiếp - Ảnh 1
Thương Lan Quyết lập kỷ lục mới về tổng lượng tương tác đạn mạc trên nền tảng IQIYI - Ảnh: Internet

Thành tích này đã một lần nữa khẳng định sức sút và mức độ thảo luận liên quan tới phim ở thời điểm hiện tại của Thương Lan Quyết. Là một bộ phim hot nhất nhì năm 2022, thành tích này của Thương Lan Quyết được cho là không quá khó đoán và bất ngờ.

Ban đầu phim chưa chưa thực sự được đặt nhiều kỳ vọng bởi mức độ đầu tư cũng như dàn diễn viên thiếu vắng lưu lượng, tuy nhiên, càng về các diễn biến về sau, Thương Lan Quyết bất ngờ nhận về nhiều sự khen ngợi. Sự kết hợp của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong phim cũng được cho là một trong những yếu tố thu hút khán giả vì sự ngọt ngào của họ.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân tiếp tục lập kỷ lục mới về tương tác trên sóng trực tiếp - Ảnh 2
Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet

Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ. Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu.

Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thế nhưng, vì chấp niệm giải trừ chú thuật trên người và hồi sinh Xích Địa nữ tử, Đông Phương Thanh Thương buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ, khiến nàng nhiều lần tổn thương. Bấy giờ, thân phận của Hoa Lan Nhỏ dần sáng tỏ, Đông Phương Thanh Thương hóa ra là kẻ thù diệt tộc của nàng vạn năm trước. Cả hai vì yêu, vì hận mà dây dưa không dứt.

 

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được đài lớn khen ngợi, phản ứng của nhà sản xuất ngay sau đó khiến khán giả hài lòng

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được đài lớn khen ngợi, phản ứng của nhà sản xuất ngay sau đó khiến khán giả hài lòng

Nhà sản xuất của phim Thương Lan Quyết nói điều này về phim sau khi được đài lớn khen ngợi khiến khán giả khá hài lòng.

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Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được đài lớn khen ngợi, phản ứng của nhà sản xuất ngay sau đó khiến khán giả hài lòng

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được đài lớn khen ngợi, phản ứng của nhà sản xuất ngay sau đó khiến khán giả hài lòng

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Hân được đài trung ương khen ngợi, tiếp tục lập thành tích khủng sau kết thúc

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