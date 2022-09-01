Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp'

Sao quốc tế 01/09/2022 23:00

Chỉ cần sở hữu vẻ đẹp hơn người là có tấm vé bước chân vào giới showbiz, thậm chí nhiều người còn dễ dàng trở thành diễn viên mà chẳng cần qua trường lớp đào tạo chỉ vì đẹp.

Vương Hạc Đệ

Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp' - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Vương Hạc Đệ được “đặc cách” vào Cbiz vì rằng nhan sắc của nam thần này cuốn hút, có nét rất riêng, dễ nhận diện. Ngôi sao Thương Lan Quyết sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ anh mở một cửa hàng bán thịt xiên que, gia cảnh cũng không khá giả. Vương Hạc Đệ cũng không học chuyên ngành diễn xuất, định mệnh đưa đẩy anh trở thành diễn viên cũng nhờ hết vào diện mạo không phải dạng vừa đâu của mình.

Năm 18 tuổi, Vương Hạc Đệ đã giành được giải quán quân Ngôi sao nổi tiếng nhất trên Internet của khu học xá Tứ Xuyên, và được giới thiệu tham gia chương trình Siêu Thứ Nguyên Thần Tượng. Và rồi từ thời điểm ấy, anh chàng siêu cấp đẹp trai này bén duyên với showbiz và được lựa chọn trở thành nam chính của Vườn Sao Băng bản mới.

Hứa Khải

Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp' - Ảnh 2
Hứa Khải - Ảnh: Internet

Hứa Khải vốn dĩ chỉ là một sinh viên đại học tài chính bình thường, nhưng vì có nhan sắc nên được mời trở thành người mẫu Taobao, từ đây anh bắt đầu tạo được các mối quan hệ và có được cơ duyên với làng giải trí khi ký kết hợp đồng cùng Vu Chính.

Bộ đầu tiên mà Hứa Khải đóng là Phượng Tù Hoàng với vai phụ mờ nhạt, sang dự án thứ hai cũng là vai phụ trong Diên Hi Công Lược nhưng thời đã tới với anh chàng. Diên Hi nổi rần rần vang danh khắp nơi cũng là lúc tên tuổi của Hứa Khải nhanh chóng trở thành ngôi sao được triệu người săn đón.

Tống Uy Long

Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp' - Ảnh 3
Tống Uy Long - Ảnh: Internet

Tống Uy Long trở thành diễn viên dưới trướng Vu Chính cũng là nhờ ngoại hình nổi bật của mình. Tống Uy Long xuất thân cũng không có gì đặc biệt, gia cảnh rất bình thường, anh từ bỏ việc học từ năm 16 tuổi để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Từ khi ký kết hợp đồng làm diễn viên thì cuộc đời của Tống Uy Long chính thức bước sang một trang mới.

Lý Dịch Phong

Dàn mỹ nam Hoa Ngữ tay ngang làm diễn viên nhờ nhan sắc: Vương Hạc Đệ được ‘đặc cách’ thẳng vào Cbiz, Hứa Khải học trái ngành nhưng được Vu Chính nâng đỡ nhờ 'đẹp' - Ảnh 4
Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Hầu hết diễn viên Hoa Ngữ đều xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hay Học viện Hí kịch Trung ương chuyên ngành đào tạo diễn xuất, tuy nhiên Lý Dịch Phong lại là một trong số ít nam diễn viên dũng cảm lấn sân vào làng giải trí nhờ gương mặt điển trai của mình. Ngôi sao Cổ Kiếm Kỳ Đàm vốn theo học tại trường Đại học Sư phạm Tứ Xuyên, nhưng nhờ ngoại hình nổi bật nên Lý Dịch Phong được bạn bè khuyên nên tham gia chương trình Cố Lên, Chàng Trai Tốt, và cuối cùng anh đã giành được thứ hạng 8 trong vòng chung kết.

Không ngờ, đây lại là cơ hội giúp Lý Dịch Phong chính thức bước chân vào giới giải trí và trở thành diễn viên lưu lượng nổi tiếng như hiện nay. Trở thành minh tinh nhờ vào nhan sắc, nhưng Lý Dịch Phong luôn rèn luyện diễn xuất của bản thân và cố gắng bứt phá để chuyển hình sang diễn viên thực lực.

 

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Hứa Khải Tống Uy Long Lý Dịch Phong cbiz

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