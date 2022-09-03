Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được đài lớn khen ngợi, phản ứng của nhà sản xuất ngay sau đó khiến khán giả hài lòng

Nhà sản xuất của phim Thương Lan Quyết nói điều này về phim sau khi được đài lớn khen ngợi khiến khán giả khá hài lòng.

Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ từ lúc lên sóng đến khi kết thúc đã nhận được nhiều thành tích đáng nể. Không chỉ được người hâm mộ ủng hộ, bộ phim mới đây còn được một đài lớn của Trung Quốc công nhận như một bộ phim hot của năm 2022. Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ từ lúc lên sóng đến khi kết thúc đã nhận được nhiều thành tích đáng nể - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, CCTV6 đã có một đoạn bản tin bình luận về bộ phim Thương Lan Quyết. Trong đoạn video, CCTV6 đã đề cập tới bộ phim Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính là phim rất hot năm 2022. Ngoài ra trong bản tin này, CCTV6 cũng có nói thêm về việc nhà sản xuất chia sẻ bí quyết để phim thành công. Nhà sản xuất có chia sẻ rằng để tạo nên một bộ phim thành công cũng không có bí quyết gì, chỉ là dùng tấm lòng chân thành và tình yêu để làm phim.

Sau khi được CCTV6 hỏi bí quyết thành công, nhà sản xuất đã trả lời là dùng tấm lòng chân thành và tình yêu để làm phim - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng dành lời khen ngợi cho hai diễn viên đóng chính là Ngu Thư Hân vai Hoa Lan Nhỏ và Vương Hạc Đệ vai Đông Phương Thanh Thương. Cặp đôi đều được đánh giá là rất phù hợp với nhân vật, tình cảm chân thành giữa họ khiến cho rất nhiều khán giả cảm động. Khán giả tỏ ra khá hài lòng với câu trả lời này bởi vì sự thực là hình tượng nhân vật Hoa Lan Nhỏ và Đông Phương Thanh Thương như sinh ra để dành cho cặp đôi Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ. Tương tác ngọt ngào và đáng yêu của cả hai cũng chính là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả.

Đoàn làm phim cũng thể hiện được sự tận tâm cũng như trách nhiệm của mình với Thương Lan Quyết. Bằng chứng là tất cả những yếu tố như góc quay, tạo hình, chất lượng hình ảnh, kỹ xảo đều được xử lý rất chỉn chu và được khán giả đánh giá cao. Thương Lan Quyết cũng là một trong số ít những bộ phim cổ trang hiện nay không dấy lên những tranh cãi liên quan tới chất lượng hậu kỳ. Mặc dù còn tồn tại nhiều hạn chế song không thể phủ nhận sức hút và sự thành công của bộ phim Thương Lan Quyết tính tới thời điểm hiện tại. Độ hot của Thương Lan Quyết cũng cho thấy không có motip nào cho một bộ phim thành công, mọi yếu tố khi kết hợp hài hòa chắc chắn sẽ đem lại một tác phẩm xuất sắc. Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ. Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu. Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thế nhưng, vì chấp niệm giải trừ chú thuật trên người và hồi sinh Xích Địa nữ tử, Đông Phương Thanh Thương buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ, khiến nàng nhiều lần tổn thương. Bấy giờ, thân phận của Hoa Lan Nhỏ dần sáng tỏ, Đông Phương Thanh Thương hóa ra là kẻ thù diệt tộc của nàng vạn năm trước. Cả hai vì yêu, vì hận mà dây dưa không dứt.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Hân được đài trung ương khen ngợi, tiếp tục lập thành tích khủng sau kết thúc CCTV6 đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, đánh giá bộ phim là tác phẩm rất hot trong năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-lan-quyet-cua-vuong-hac-de-va-ngu-thu-han-duoc-dai-lon-khen-ngoi-phan-ung-cua-nha-san-xuat-ngay-sau-do-khien-khan-gia-hai-long-498752.html