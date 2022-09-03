Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua "thảm bại" nhất

Sao quốc tế 03/09/2022 17:21

Theo bảng thống kê lượng fan tăng gần đây, Vương Hạc Đệ vượt xa cả Dương Tử và Triệu Lộ Tư.

Mùa hè này, truyền hình Hoa ngữ có tới 3 bộ phim cổ trang phát sóng cùng thời điểm. Bao gồm Trầm Vụn Hương Phai (Thành Nghị - Dương Tử), Tinh Hán Xán Lạn (Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư), Thương Lan Quyết (Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân).

Mặc dù "chào sân" sau nhưng bộ phim huyền huyễn của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Ngược lại, tác phẩm của Dương Tử lại có thành tích ảm đạm, chê nhiều khen ít.

Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua 'thảm bại' nhất - Ảnh 1
Thương Lan Quyết liên tục đạt được nhiều thành tích vẻ vang trong những ngày qua

Sự kết hợp của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trong phim khiến nhiều khán giả thích thú vì sự ngọt ngào của họ. Vốn có lợi thế đóng dạng vai dễ thương, Ngu Thư Hân dễ dàng vào vai Hoa Lan Nhỏ. 

Điều khiến Thương lan quyết trở nên đặc biệt so với các phim cổ trang khác chính là nam chính trong phim thuộc tuyến phản diện, khác hoàn toàn với tuýp nam chính thường thấy.

Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua 'thảm bại' nhất - Ảnh 2Bỏ qua một số ồn ào về diễn xuất của nam chính, đài từ của Ngu Thư Hân trong phim thì Thương lan quyết vẫn đang là tác phẩm được đánh giá tốt hàng đầu Hoa ngữ hiện tại.

Trong khi đó, Trầm Vụn Hương Phai lại bị đánh giá là thua xa Thương Lan Quyết  Tinh Hán Xán Lạn. Khả năng hút fan mới của diễn viên trong phim do Hoan Thụy sản xuất cũng thuộc hàng kém nhất.

Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua 'thảm bại' nhất - Ảnh 3Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua 'thảm bại' nhất - Ảnh 4

Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua 'thảm bại' nhất - Ảnh 5
Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử "thua thê thảm" khi bị Thương Lan Quyết và Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt trên bảng thống kê 

Blogger đã thống kê lượng fan tăng trong 1 tuần của các diễn viên chính thuộc 3 bộ phim trên. Theo số liệu được công bố, cặp đôi của Thương Lan Quyết dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp ngay sau đó là dàn diễn viên phim Tinh Hán Xán Lạn.

Cụ thể, Vương Hạc Đệ ở vị trí đầu bảng vì tăng tới 959.000 fan trong 1 tuần. Đứng thứ 2 là bạn diễn Ngu Thư Hân với số fan tăng là 526.000 người.

Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua 'thảm bại' nhất - Ảnh 6

Ngô Lỗi có thêm 431.000 fan nên xếp vị trí thứ 3. Sau nam diễn viên là Triệu Lộ Tư khi tăng được 490.000 người.

Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua 'thảm bại' nhất - Ảnh 7

Trong khi đó, cặp đôi Trầm Vụn Hương Phai có thành tích khiêm tốn hơn hẳn đồng nghiệp. Dương Tử nhận được 314.000 fan mới, xếp vị trí thứ 5. Bạn diễn của cô là Thành Nghị cũng chỉ tăng 195.000 fan nên ngậm ngùi xếp cuối bảng xếp hạng.Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua 'thảm bại' nhất - Ảnh 8

Dù mới phát sóng nhưng Thương Lan Quyết đã mang lại thành tích tốt cho Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ. Đồng thời, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cũng gặt hái thành công từ Tinh Hán Xán Lạn

Sức nóng của Thương Lan Quyết thu hút lượng fan lớn vượt mặt cả Triệu Lộ Tư, đáng nói phim của Dương Tử bị thua 'thảm bại' nhất - Ảnh 9

Mỗi tác phẩm có một màu sắc riêng, nội dung thu hút, chuyện tình hấp dẫn khán giả. Vì vậy, hai bộ phim này liên tục được gọi tên trên các diễn đàn mạng.

Ngược lại, Trầm Vụn Hương Phai chỉ thu về lời chê và những lùm xùm đời tư. Cư dân mạng còn nhận xét, Dương Tử và Thành Nghị phải "gánh còng lưng" tác phẩm. Do đó, bộ phim không chỉ là sai lầm của Hoan Thụy mà còn là sự thất bại của cặp đôi chính.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ Cbiz

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