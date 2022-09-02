Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên "chung mâm" hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022

Sao quốc tế 02/09/2022 07:30

Thương Lan Quyết phá nhiệt 10.570 điểm trên nền tảng Iqiyi, vươn lên đứng chung với Mộng Hoa Lục, trở thành phim hot nhất mùa hè 2022.

Dù chỉ lên sóng được trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Thương Lan Quyết đã nhanh chóng đánh chiếm các bảng xếp hạng, trở thành bộ phim dẫn đầu về các chỉ số phát sóng. Không những thế, mới đây, có thông tin cho rằng, chỉ trong vòng 1 ngày cuối tuần, bộ phim đã phá liền 5 mốc nhiệt.

Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên 'chung mâm' hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 - Ảnh 1
Thương Lan Quyết liên tục đánh chiếm các bảng xếp hạng 

Mới đây, tác phẩm này tiếp tục xác lập kỷ lục mới, phá nhiệt 10.570 điểm trên nền tảng Iqiyi, vươn lên đứng chung hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 cùng với Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu. 

Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên 'chung mâm' hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 - Ảnh 2Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên 'chung mâm' hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 - Ảnh 3

Nhiệt độ của Thương Lan Quyết khi lên sóng vượt hơn hẳn bộ phim cùng thể loại là Trầm Vụn Hương Phai có đỉnh lưu Dương Tử và Thành Nghị đóng chính. So về độ hot giữa Thương Lan Quyết và Trầm Vụn Hương Phai, chắc chắn ai cũng nhận ra được phim của Dương Tử - Thành Nghị đang lép vế cỡ nào. Từ cuối phần 1 đến phần 2 lên sóng là người xem đã chê phim quá chán, vừa dài, vừa lan man. Trong khi đó, Thương Lan Quyết dù trước đó, chỉ còn 8 tập nữa là kết thúc, nhưng vẫn giữ chân được người xem bởi nội dung ngày càng gay cấn.

Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên 'chung mâm' hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 - Ảnh 4
Trầm Vụn Hương Phai "lép vế" trước Thương Lan Quyết dù có khởi đầu suôn sẻ hơn

Không những thế cặp đôi Ma Tôn và Hoa Lan Nhỏ còn vô cùng ấn tượng khi đánh bại độ "hot" của bộ phim ăn khách Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh cùng dàn nhân vật tên tuổi đóng chính. Mặc dù trước đó bộ phim từng chính thức phá nhiệt độ 10.000 trên nền tảng Youku, trở thành một trong ba tác phẩm đầu tiên của năm 2022 vượt qua cột mốc này một cánh nhanh chóng.

Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên 'chung mâm' hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 - Ảnh 5Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên 'chung mâm' hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 - Ảnh 6

Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên 'chung mâm' hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 - Ảnh 7
Dù từng phá vỡ kỉ lục sau 5 ngày phát sóng trước, hiện tại Hạnh phúc đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị Thương Lan Quyết "đánh bại

Để có thể thu về thành tích khủng đến như vậy, dĩ nhiên Thương Lan Quyết hội tụ nhiều điểm sáng khó thể chối cãi. Đầu tiên phải kể đến cốt truyện mới lạ, đề cao tình yêu nhưng không nhuốm màu bi lụy, sến sẩm. Cách xây dựng tuyến nhân vật nam chính ngang tàn, bá đạo đi ngược với các soái ca, nam cường nguyện chết để bảo vệ người khác như trước đây cũng gây chú ý lớn. Hơn nữa, Thương Lan Quyết là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn vô cùng nổi tiếng của "Thánh nữ huyền huyễn" - Cửu Lộ Phi Hương. Với nguyên tác quá khủng như vậy, thành công của Thương Lan Quyết cũng là điều không quá khó hiểu. 

Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên 'chung mâm' hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 - Ảnh 8

Không chỉ vậy, ngoại hình cùng diễn xuất ngày càng tiến bộ của nam chính Nguyệt Tôn do Vương Hạc Đệ đóng là điểm cộng rất lớn cho thành công của phim. Ngay từ đầu vai diễn Ma Tôn - kẻ đứng đầu tam giới đã được ni đo đóng giày cho Vương Hạc Đệ. Gương mặt đẹp, toát lên khí chất lạnh lùng, bất cần thậm chí là rất "láo" của Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) khiến toàn bộ fan phải hú hét vì "bao chất", "bao ngầu". Thậm chí có người còn hài hước so sánh độ ngang ngược bá đạo của "Nguyệt đầu bò" chỉ xếp sau Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung ngày xưa. 

Nhờ vai diễn này, Vương Hạc Đệ vinh dự trở thành mỹ nam cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ, dù cho trước đó anh từng bị chê sấp mặt ở bộ phim cùng thể loại là Ngộ Long.

Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên 'chung mâm' hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 - Ảnh 9
 Vương Hạc Đệ vinh dự trở thành mỹ nam cổ trang mới của màn ảnh Hoa ngữ sau vai diễn Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương

"Bạo toàn mạng" là vậy, song cũng có số ít bình luận cho rằng, Thương Lan Quyết vẫn chưa thể sánh ngang Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu. Bởi Mộng Hoa Lục không chỉ là phim giải trí mà còn mang tính nghệ thuật cao. Ngoài ra, có người còn đánh giá bộ phim cổ trang gây sốt vừa chiếu trước đó là Tinh Xán Hán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng cũng hay chẳng kém cạnh.

Thương Lan Quyết liên tục phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ, vươn lên 'chung mâm' hàng ngũ phim hot nhất mùa hè 2022 - Ảnh 10

Như vậy, dù gặt hái được thành tích cao, song việc Thương Lan Quyết có thể chung mâm cùng Mộng Hoa Lục vẫn khiến nhiều người tranh cãi.

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