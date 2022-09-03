Tiểu hoa tiềm năng nhất lứa 95 gọi tên nữ diễn viên này, fan bất ngờ khi không phải tên của Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 03/09/2022 10:35

Ngôi sao lứa 95 được cho là có tiềm năng phát triển nhất không phải Triệu Lộ Tư, mà là 'tình mới' của Nhậm Gia Luân - Tống Tổ Nhi.

Tiếp bước đàn chị đi trước, các ngôi sao của lứa tiểu hoa 95 dần bắt đầu tạo được một số thành tựu nhất định, ghi dấu ấn với khán giả, điển hình như Triệu Lộ Tư, Quan Hiểu Đồng, Ngu Thư Hân... nhưng đâu mới là người có tiềm năng phát triển nhất trong tương lai?  

Tiểu hoa tiềm năng nhất lứa 95 gọi tên nữ diễn viên này, fan bất ngờ khi không phải tên của Triệu Lộ Tư - Ảnh 1
Tống Tổ Nhi được đánh giá có tiềm năng nhất lứa 95 khi vừa có diễn xuất vừa có nhan sắc ấn tượng. 

Vừa qua, một topic trên diễn đàn Trung cũng đã thảo luận về việc này, và theo đó Tống Tổ Nhi là diễn viên có tiềm năng nhất trong lứa 95. Quan điểm này đã nhận được sự đồng tình cực lớn từ cư dân mạng.  

Sinh năm 1998, Tống Tổ Nhi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả đất nước tỉ dân nhờ bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi mới lên 7 tuổi. Nữ diễn viên ra mắt với phim Biển rộng trời cao rồi góp mặt trong Mật lệnh 1949, Thanh thành luyến, Điều bí ẩn ở cá nhiệt đới… Đặc biệt, vai Na Tra lém lỉnh, dễ thương và đầy mạnh mẽ trong Bảo Liên Đăng tiền truyện (2009) đã đưa cô trở thành sao nhí được yêu thích lúc bấy giờ.

Tiểu hoa tiềm năng nhất lứa 95 gọi tên nữ diễn viên này, fan bất ngờ khi không phải tên của Triệu Lộ Tư - Ảnh 2

Tiểu hoa tiềm năng nhất lứa 95 gọi tên nữ diễn viên này, fan bất ngờ khi không phải tên của Triệu Lộ Tư - Ảnh 3
Không chỉ được khen ngợi hết lời với tạo hình xinh đẹp từ hiện đại đến cổ trang, mỹ nhân 24 tuổi còn gây ấn tượng với diễn xuất ngày càng tiến bộ.

Mỹ nhân 27 tuổi là một trong những sao nhí có màn dậy thì thành công nhất showbiz Hoa ngữ. Càng lớn, nhan sắc của nữ diễn viên càng trở nên rực rỡ, thu hút.  Cô nàng sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo cùng chiều cao 1m65 lý tưởng, đúng chuẩn một đại nhân. Hiện tại, cô nàng là một trong những “nữ thần” đang chiếm lĩnh màn ảnh xứ Trung. Người đẹp khiến bao khán giả mê đắm với nhan sắc vừa diễm lệ vừa thanh tao.

Bên cạnh đó, ngôi sao họ Tống đã chạm ngõ màn ảnh từ khi còn nhỏ, xuất phát điểm đã là một ngôi sao nhí, cân được mọi loại vai diễn với nhiều tầng cảm xúc khác nhau mà không hề bị trùng lặp, đây không phải là điều ai cũng có thể làm được. Nhiều người cho rằng diễn xuất của Tống Tổ Nhi "out trình", thậm chí xếp hạng nhất lứa 95.

Khi xét về ngoại hình và diễn xuất, Tống Tổ Nhi đều hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu cần thiết, vì vậy việc cô được cho là tiểu hoa 95 có tiềm năng nhất cũng không lấy làm lạ. 

Tiểu hoa tiềm năng nhất lứa 95 gọi tên nữ diễn viên này, fan bất ngờ khi không phải tên của Triệu Lộ Tư - Ảnh 4

Thứ gây tiếc nuối nhất và cũng đang ngăn cản sự phát triển của Tống Tổ Nhi chính là một tác phẩm "bạo". Dù tài nguyên phim ảnh nàng tiểu hoa khá tốt, ra mắt phim đều đặn mỗi năm, nhưng hầu hết đều "flop" ê chề, ít người nhớ tới, dự án Nữ Nhi Nhà Họ Kiều có lẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Tiểu hoa tiềm năng nhất lứa 95 gọi tên nữ diễn viên này, fan bất ngờ khi không phải tên của Triệu Lộ Tư - Ảnh 5
Vừa có nhan sắc, vừa có năng lực, thứ Tống Tổ Nhi thiếu duy nhất là một tác phẩm "bạo" khiến tên tuổi nàng tiểu hoa thực sự bùng nổ. 

Sắp tới đây, Tống Tổ Nhi sẽ hợp tác cùng lưu lượng nam Nhậm Gia Luân trong bộ cổ trang Vô Ưu Độ. Hy vọng với lần nên duyên thú vị này, sẽ giúp mỹ nhân 9x thoát khỏi tình trạng khó khăn như hiện tại, sự nghiệp từ đó cũng thăng hạng hơn. 

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