Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, cô là một trong những mỹ nhân được săn đón hàng đầu làng giải trí . Người đẹp Tân Cương được biết đến qua các bộ phim: Trạch Thiên Ký, Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân, Phong khởi nghê thường…

Những tai tiếng trong chuyện tình cảm những ngày vừa qua, cùng thành tích phim không tốt khiến vị thế của Cổ Lực Na Trát ngày càng lung lay. Cô được cho là khó thoát khỏi hàng ngũ sao hạng B trong ngành giải trí dù được ca tụng là mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Cổ Lực Na Trát là mỹ nhân vừa bất tài, vừa nhiều thị phi ở showbiz Trung Quốc. Tài năng nghệ thuật của cô chưa bao giờ được đánh giá cao. Người đẹp được xếp vào nhóm diễn viên đi lên nhờ nhan sắc, không có nổi một bộ phim tạo dấu ấn lớn. Hơn 10 năm vào nghề, ngoài vai phụ Tiểu Tuyết trong Hiên Viên kiếm, cô không còn vai diễn nổi bật và ghi dấu ấn với khán giả.

Nói về bê bối tình ái trong những ngày qua, sau khi biết Cổ Lực Na Trát là người thứ 3 trong mối quan hệ của Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái, nhiều người từng là fan cứng của cô đã bức xúc lên tiếng cho biết bản thân vì mến mộ nữ diễn viên mà giả vờ ngu ngơ không biết chuyện yêu đương của thần tượng.

Bê bối ồn ào tình cảm của Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái khiến hình ảnh Cổ Lực Na Trát bị ảnh hưởng

Những rắc rối đời tư liên tiếp đưa Cổ Lực Na Trát vào danh sách sao nữ bị ghét bỏ tại Trung Quốc. Công chúng cho rằng Cổ Lực Na Trát có cuộc sống phóng túng dù bề ngoài dịu dàng, nhu mì.

Cổ Lực Na Trát bị đông đảo người hâm mộ quay lưng vì coi trọng nghề nghiệp.

Không chỉ vậy, nhiều fan bức xúc vì Cổ Lực Na Trát không hề có tinh thần kính nghiệp, suốt 9 tháng liền chỉ biết hẹn hò, yêu đương, không chịu đi đóng phim, từ đó đẩy mọi chuyện vượt quá giới hạn. Trước đó, được biết Cổ Lực Na Trát từng có khoảng thời gian được khen ngợi là năng nổ khi chỉ trong vài tháng đã đóng liên tiếp mấy bộ phim. Nhưng rất nhanh sau đó lại ngủ quên trên chiến trường, 9 tháng liền không chăm lo sự nghiệp, chỉ lo chuyện hẹn hò khiến fan bất mãn. Nhiều fan quyết định dứt áo ra đi, nói lời tạm biệt với Cổ Lực Na Trát ngay khi chuyện tình cảm với Từ Khai Sính bị bóc mẽ chỉ là giọt nước tràn ly.

Với vai chính trong bộ phim Thái tử phi thăng chức ký, Trương Thiên Ái (sinh năm 1988) trở nên nổi tiếng. Bên cạnh đó, người đẹp 34 tuổi còn được yêu thích với các bộ phim: Vũ động càn khôn, Thuyết tiến hóa tình yêu, Giao châu truyện, Chuyến bay sinh tử… Cô từng hợp tác với Từ Khai Sính trong Người bạn xinh đẹp của tôi. Được chú ý qua bộ phim Tại sao boss muốn cưới tôi, nam diễn viên sinh năm 1990 này đồng thời tham gia một số tác phẩm: Không thể ôm lấy em, Hộc Châu phu nhân…