Tái xuất hậu trốn thuế, Phạm Băng Băng hóa nữ tổng tài gợi cảm với mốt không "nội y"

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên...

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu cách cách.

Sau bê bối trốn thuế vào năm 2018 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và sự nghiệp của nữ diễn viên. Kể từ đó, Phạm Băng Băng tụt dốc không phanh, thậm chí còn bị phong sát một thời gian dài.

Sau đó Phạm Băng Băng bắt đầu kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm mà cô thành lập, làm blogger thời trang. Trên trang cá nhân cuối tháng 6, diễn viên cho biết luôn nỗ lực để được chủ động trong cuộc sống. Cô viết: "Ai cũng vậy, người bạn có thể dựa vào cả đời chỉ có bạn mà thôi. Tôi tin như thế và cũng đang như thế. Trông chờ người khác mang hạnh phúc cho mình, như thế bạn sẽ cả đời bị động. Tôi thà vất vả khổ sở cũng phải nắm quyền chủ động trong tay. Tôi thường tự nói, người dựa vào bản thân, số phận sẽ không tệ đâu".

Sau bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng bắt đầu kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm mà cô thành lập, làm blogger thời trang

Mới đây, Phạm Băng Băng bất ngờ tái xuất trên ấn bản phụ của Cosmo Bride khiến nhiều khán giả bất ngờ và mừng thay cho cô. Đa phần cho rằng diễn viên sẽ sớm trở lại giới giải trí, sau thời gian bị "kiềm tỏa".

Bộ váy phong cách 3D với nhiều lớp cầu kỳ giúp Phạm Băng Băng khoe sắc vóc sau khi giảm cân thành công. Tạp chí viết về nữ diễn viên: "Cô ấy vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, quyến rũ và gợi cảm. Phạm Băng Băng toát lên sự sang trọng khó trộn lẫn".

Sau màn tái xuất với loạt ảnh "hết nước chấm", mới đây nữ diễn viên lại tiếp tục gây xôn xao dư luận về nhan sắc của mình tại một sự kiện.

Phạm Băng Băng trở lại với nhan sắc "xuất thần" tại sự kiện thời trang

Xuất hiện tại sự kiện thời trang gần đây, Phạm Băng Băng khiến nhiều người xuýt xoa trong loạt ảnh mới thể hiện sự quyến rũ nhưng đầy quyền lực.

Khác với hình ảnh công chúa lộng lẫy thường thấy, Phạm Băng Băng Khí chất với bộ suit tông màu ghi nhã nhặn. Đáng chú ý, cô còn chơi mốt thả rông gợi cảm để lộ vòng 1 lấp ló. Người đẹp tô son môi đỏ rượu sắc sảo cùng mái tóc xõa hóa nữ tổng tài.

Khán giả đặc biệt thích thú và dành nhiều lời khen có cánh với hình ảnh Phạm Băng Băng mặc vest đen quyền lực, cổ khoét sâu gợi cảm. Đây là hình ảnh quen thuộc của Phạm Băng Băng, thể hiện rõ nhất con người cô, vừa mạnh mẽ vừa nữ tính.

Được biết, đây là thiết kế nằm trong bộ sưu tập thu đông 2022 của thương hiệu Calvin Luo. Người đàn bà quyền lực của C-biz khiến người xem lầm tưởng là một siêu mẫu bởi vóc dáng chuẩn và chiều cao lý tưởng. Dù biến hóa với style nào, Phạm Gia cũng luôn toát lên sức cuốn hút mê hoặc.

Thiết kế nằm trong bộ sưu tập thu đông 2022 của thương hiệu Calvin Luo giúp Phạm Băng Băng toát lên khí chất mạnh mẽ, nữ quyền vốn có của mình.

Từ sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng ít khi tham dự sự kiện nhưng tên tuổi của cô vẫn gây được sức hút mỗi khi nhắc đến. Đặc biệt, mỗi khi nhắc đến nhan sắc của nữ diễn viên, dù đã bước qua tuổi 41, nhưng ai nấy cũng đều phải công nhận cô nàng ngày càng thăng hạng, nhất là sau khi giảm cân thành công.