Lâm Tâm Như gây choáng ngợp với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, bất ngờ gửi lời đến tình cũ

Lâm Tâm Như xuất hiện tại sự kiện với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, dân tình "la ó" vì nhan sắc quá đỉnh.

Từ khi Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn xe hơi hôm 22/7, Trần Nhược Nghi túc trực ở bệnh viện. Em trai của Chí Dĩnh - Lâm Chí Hâm - tiết lộ chị dâu mất ăn mất ngủ nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Ông Lâm cho biết anh trai có thể giao tiếp vài câu đơn giản nhưng chưa thể nhớ lại toàn bộ vụ tai nạn. Sau khi bình phục, tài tử sẽ khai báo với cơ quan chức năng, làm rõ nguyên nhân sự việc. Lâm Chí Dĩnh bị gãy xương mặt và nhiều bộ phận cơ thể, cần trải qua các cuộc phẫu thuật riêng để tái tạo, phục hồi chức năng. Gia đình cho biết sẽ không tiết lộ thêm về bệnh tình của anh vì đây là thông tin cá nhân.

Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn xe hơi hôm 22/7, tình hình đến nay vẫn khiến nhiều người lo lắng Sau khi thông tin nam diễn viên xảy ra tai nạn còn đang khiến dân tình xôn xao, thì trước đó người đẹp Hoàn Châu cách cách đã bình luận ở bài viết của Trần Nhược Nghi trên Instagram: "Cố lên em, em hãy giữ sức khỏe, chăm sóc cho bản thân nữa nhé". Không dừng lại ở đó, trong một sự kiện gần đây, khi được hỏi về Lâm Chí Dĩnh, ngôi sao "Hoàn Châu Cách Cách" đã gửi lời chúc mừng. Cô cho biết chưa đọc bài đăng mới của Lâm Chí Dĩnh, song chúc anh mau chóng bình phục và quay trở lại làm việc.

Lâm Tâm Như có động thái an ủi, động viên Trần Nhược Nghi và Lâm Chí Dĩnh mau chóng vượt qua khó khăn Cô cũng khẳng định không nên làm phiền gia đình Lâm Chí Dĩnh trong lúc này, mà chỉ theo dõi tình hình của anh qua báo chí. Động thái của Lâm Tâm Như dấy lên nhiều bình luận. Các fan cho biết cảm thấy ấm áp khi Tâm Như - Chí Dĩnh giữ quan hệ tốt đẹp sau khi chia tay hồi thập niên 1990. Thuở đôi mươi, Chí Dĩnh hẹn hò Lâm Tâm Như, hai người chia tay vì đều bận phát triển sự nghiệp. Cả hai giữ quan hệ bạn bè. Không chỉ gây chú ý khi nhắc đến người cũ, cô nàng còn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa cho nhan sắc "cực phẩm" của mình. Lâm Tâm Như tham dự sự kiện một thương hiệu thời trang cao cấp tại Đài Loan. Nữ diễn viên nổi bật với bộ trang phục hồng rực cùng đôi guốc cao tới 30cm. Vẻ ngoài trẻ đẹp cùng trang phục cá tính giúp Lâm Tâm Như thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều cư dân mạng bày tỏ khó tin khi người đẹp đã sắp bước sang tuổi 50. Nhan sắc "cực đỉnh" của người đẹp Hoàn Châu Cách Cách dù đã chạm tuổi 50 Vừa qua, Lâm Tâm Như cũng dành thời gian 2 tháng nghỉ hè để đi du lịch cùng gia đình và chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên bày tỏ cô đã sẵn sàng trở lại cùng các dự án công việc mới. Trong khi đó, ông xã Hoắc Kiến Hoa vẫn chưa có kế hoạch quay lại làng giải trí.

Hôn nhân vạn người mơ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi, 21 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu Hôn nhân hạnh phúc của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi sau 30 năm yêu và nên duyên vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ.

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