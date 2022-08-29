Lâm Tâm Như gây choáng ngợp với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, bất ngờ gửi lời đến tình cũ

Sao quốc tế 29/08/2022 21:27

Lâm Tâm Như xuất hiện tại sự kiện với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, dân tình "la ó" vì nhan sắc quá đỉnh.

Từ khi Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn xe hơi hôm 22/7, Trần Nhược Nghi túc trực ở bệnh viện. Em trai của Chí Dĩnh - Lâm Chí Hâm - tiết lộ chị dâu mất ăn mất ngủ nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Ông Lâm cho biết anh trai có thể giao tiếp vài câu đơn giản nhưng chưa thể nhớ lại toàn bộ vụ tai nạn. Sau khi bình phục, tài tử sẽ khai báo với cơ quan chức năng, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Lâm Chí Dĩnh bị gãy xương mặt và nhiều bộ phận cơ thể, cần trải qua các cuộc phẫu thuật riêng để tái tạo, phục hồi chức năng. Gia đình cho biết sẽ không tiết lộ thêm về bệnh tình của anh vì đây là thông tin cá nhân.

Lâm Tâm Như gây choáng ngợp với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, bất ngờ gửi lời đến tình cũ - Ảnh 1
Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn xe hơi hôm 22/7, tình hình đến nay vẫn khiến nhiều người lo lắng 

Sau khi thông tin nam diễn viên xảy ra tai nạn còn đang khiến dân tình xôn xao, thì trước đó người đẹp Hoàn Châu cách cách đã bình luận ở bài viết của Trần Nhược Nghi trên Instagram: "Cố lên em, em hãy giữ sức khỏe, chăm sóc cho bản thân nữa nhé".

Không dừng lại ở đó, trong một sự kiện gần đây, khi được hỏi về Lâm Chí Dĩnh, ngôi sao "Hoàn Châu Cách Cách" đã gửi lời chúc mừng. Cô cho biết chưa đọc bài đăng mới của Lâm Chí Dĩnh, song chúc anh mau chóng bình phục và quay trở lại làm việc. 

Lâm Tâm Như gây choáng ngợp với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, bất ngờ gửi lời đến tình cũ - Ảnh 2
Lâm Tâm Như có động thái an ủi, động viên Trần Nhược Nghi và Lâm Chí Dĩnh mau chóng vượt qua khó khăn 

Cô cũng khẳng định không nên làm phiền gia đình Lâm Chí Dĩnh trong lúc này, mà chỉ theo dõi tình hình của anh qua báo chí.

Động thái của Lâm Tâm Như dấy lên nhiều bình luận. Các fan cho biết cảm thấy ấm áp khi Tâm Như - Chí Dĩnh giữ quan hệ tốt đẹp sau khi chia tay hồi thập niên 1990. Thuở đôi mươi, Chí Dĩnh hẹn hò Lâm Tâm Như, hai người chia tay vì đều bận phát triển sự nghiệp. Cả hai giữ quan hệ bạn bè.

Không chỉ gây chú ý khi nhắc đến người cũ, cô nàng còn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa cho nhan sắc "cực phẩm" của mình. 

Lâm Tâm Như gây choáng ngợp với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, bất ngờ gửi lời đến tình cũ - Ảnh 3Lâm Tâm Như gây choáng ngợp với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, bất ngờ gửi lời đến tình cũ - Ảnh 4Lâm Tâm Như gây choáng ngợp với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, bất ngờ gửi lời đến tình cũ - Ảnh 5

Lâm Tâm Như tham dự sự kiện một thương hiệu thời trang cao cấp tại Đài Loan. Nữ diễn viên nổi bật với bộ trang phục hồng rực cùng đôi guốc cao tới 30cm.

Vẻ ngoài trẻ đẹp cùng trang phục cá tính giúp Lâm Tâm Như thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều cư dân mạng bày tỏ khó tin khi người đẹp đã sắp bước sang tuổi 50.

Lâm Tâm Như gây choáng ngợp với bộ trang phục rực rỡ sắc hồng, bất ngờ gửi lời đến tình cũ - Ảnh 6
Nhan sắc "cực đỉnh" của người đẹp Hoàn Châu Cách Cách dù đã chạm tuổi 50
 

Vừa qua, Lâm Tâm Như cũng dành thời gian 2 tháng nghỉ hè để đi du lịch cùng gia đình và chăm sóc gia đình.

Nữ diễn viên bày tỏ cô đã sẵn sàng trở lại cùng các dự án công việc mới. Trong khi đó, ông xã Hoắc Kiến Hoa vẫn chưa có kế hoạch quay lại làng giải trí.

Hôn nhân vạn người mơ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi, 21 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu

Hôn nhân vạn người mơ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi, 21 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu

Hôn nhân hạnh phúc của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi sau 30 năm yêu và nên duyên vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn sao hoa ngữ Cbiz Lâm Tâm Như trẻ trung

TIN LIÊN QUAN

Hôn nhân vạn người mơ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi, 21 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu

Hôn nhân vạn người mơ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi, 21 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu

Thư Kỳ tự tin càn quét các mỹ nhân trên thảm đỏ mỗi khi xuất hiện dù đã ở tuổi tứ tuần, nghe bí kíp khiến dân tình "bật ngửa" vì quá đơn giản

Thư Kỳ tự tin càn quét các mỹ nhân trên thảm đỏ mỗi khi xuất hiện dù đã ở tuổi tứ tuần, nghe bí kíp khiến dân tình "bật ngửa" vì quá đơn giản

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện với mái tóc đỏ rực, bất ngờ bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân này

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này?

Hoàn Châu Cách Cách: Lý Đình Nghi day dứt mãi vì từ chối vai Tiểu Yến Tử, đổ lỗi vì Lâm Tâm Như khiến mình mất vai diễn này?

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI