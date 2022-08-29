Hôn nhân vạn người mơ của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi, 21 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu

Anh kết hôn với Hoa hậu Hong Kong Viên Vịnh Nghi vào năm 2001 và có một cậu con trai tên Morton. Dù kết hôn đã lâu, Trương Trí Lâm vẫn không từ bỏ thói quen nắm tay vợ ở những nơi đông người, trong sự kiện hay du lịch,...

Trương Trí Lâm từng là diễn viên độc quyền của TVB (1992 - 2003). Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng của nhà đài như: Thiên địa nam nhi, Đường về hạnh phúc, Chuyên gia đàm phán, Hành động liêm chính, Ván bài gia nghiệp…

Tối 28/8, phòng làm việc của Trương Trí Lâm chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại bữa tiệc sinh nhật đơn giản của tài tử. Được biết, bữa tiệc được các nhân viên và bà xã anh là Viên Vịnh Nghi bí mật tổ chức.

Trương Trí Lâm hạnh phúc trong tiệc sinh nhật mừng tuổi 51

Ngay khi Viên Vịnh Nghi xuất hiện, Trương Trí Lâm hạnh phúc ôm và trao vợ nụ hôn ngọt ngào trước mặt mọi người. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ghen tỵ với cuộc hôn nhân viên mãn của cặp sao TVB sau 21 năm.

Hai ngôi sao thể hiện tình cảm thân mật không khác gì những vợ chồng son

Trước đó, vào đầu tháng 8, Trương Trí Lâm đột ngột cảm thấy không khỏe và phải đến bệnh viện cấp cứu. Anh được chẩn đoán viêm túi mật. Người hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy tài tử xuất hiện khỏe mạnh trở lại sau ca phẫu thuật.

2 năm gần đây, độ nổi tiếng của Trương Trí Lâm tăng lên nhiều lần khi anh tham gia chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai. Anh cùng bà xã đã chuyển đến Đại lục sinh sống để thuận tiện cho công việc.

Mặc dù đã ở bên nhau hơn 2 thập kỷ, song Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi chưa từng tổ chức lễ cưới. Cả hai kết hôn vào năm 2001 trong một chuyến du lịch và trao nhẫn cho nhau trên máy bay.

Theo tiết lộ từ phía khán giả có mặt trực tiếp, trong tập mới nhất của show Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai, Trương Trí Lâm sẽ tổ chức một đám cưới cho bà xã ngay trên sóng truyền hình. Hiện tại tập này chưa được lên sóng, chính vì vậy rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự mong chờ.

Có thể thấy, tình yêu của Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi được vun đắp từ sự trân trọng, yêu thương và lối sống giản dị.

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