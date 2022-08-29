Hotsearch weibo: Tỉnh Bách Nhiên cực kỳ thân thiết ôm eo Lưu Văn, tin đồn về chung một nhà không phải là không có căn cứ

Sao quốc tế 29/08/2022 18:29

Mới đây nhất paparazzi xứ Trung đã chụp lại khoảnh khắc Tỉnh Bách Nhiên ôm eo siêu mẫu Lưu Văn rất tình cảm, căn cứ hai người hẹn hò nhau càng ngày càng có cơ sở.

Gần đây, Tỉnh Bách Nhiên cùng Lưu Văn cùng với vài người bạn trong có cả Lý Vũ Xuân đã cùng nhau đi ăn tối. Hôm đó Lưu Vân mặc áo sơ mi trắng, còn Tỉnh Bách Nhiên mặc áo thun trắng đơn giản đầu đội mũ lưỡi trai. Sau khi tan tiệc mọi người chia tay nhau, khi đó Tỉnh Bách Nhiên vòng tay qua eo của Lưu Văn thật tình tứ rồi cả hai cùng nhau lên xe rời đi.

Hotsearch weibo: Tỉnh Bách Nhiên cực kỳ thân thiết ôm eo Lưu Văn, tin đồn về chung một nhà không phải là không có căn cứ - Ảnh 1
Nguồn: Sohu Entertainment
Hotsearch weibo: Tỉnh Bách Nhiên cực kỳ thân thiết ôm eo Lưu Văn, tin đồn về chung một nhà không phải là không có căn cứ - Ảnh 2
Nguồn: Sohu Entertainment
Hotsearch weibo: Tỉnh Bách Nhiên cực kỳ thân thiết ôm eo Lưu Văn, tin đồn về chung một nhà không phải là không có căn cứ - Ảnh 3
Nguồn: Sohu Entertainment

Ngay sau khi những bức ảnh về cặp đôi được lan truyền trên mạng, hashtag "Tỉnh Bách Nhiên ôm eo Lưu Văn” đã trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội Weibo bảng giải trí của Trung Quốc.

Hotsearch weibo: Tỉnh Bách Nhiên cực kỳ thân thiết ôm eo Lưu Văn, tin đồn về chung một nhà không phải là không có căn cứ - Ảnh 4
Nguồn: Sohu Entertainment

Trước đó vào ngày 19/7, một đoạn video  dài khoảng 20 giây được đăng tải lên lên cách phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn nắm tay nhau đi về cặp đôi nổi tiếng khác là Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo. Khi đó rất nhiều người tin rằng Tỉnh Bách Nhiên cùng Lưu  Văn là một cặp cho dù khi đó văn phòng đại diện của cả hai vẫn chưa đưa ra thông báo xác nhận, tuy nhiên cũng không đưa ra lời phủ nhận.

Theo văn hóa của những người trẻ Trung Quốc,việc hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau sẽ dùng một bữa ăn với bạn bè để ngầm thông báo cho mọi người biết. Do đó cư dân mạng xứ Trung đã tin chắc Tinh Bách Nhiên và Lưu  Văn là một cặp đôi mới của làng giải trí Hoa Ngữ.

Lưu Văn sinh năm 1988, là siêu mẫu danh tiếng tại Trung Quốc. Cô là người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret (năm 2009), người mẫu châu Á đắt show nhất, và cũng là chân dài Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Mỹ.

Hotsearch weibo: Tỉnh Bách Nhiên cực kỳ thân thiết ôm eo Lưu Văn, tin đồn về chung một nhà không phải là không có căn cứ - Ảnh 5
Lưu Văn là siêu mẫu danh tiếng tại Trung Quốc. Nguồn Weibo

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989. Anh xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Các phim tiêu biểu của anh có “Tình yêu vượt qua ngàn năm”, “Chờ gió lên”, “Mai sau em sẽ về đâu”, “Tôi và tuổi 17 của tôi”, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, “Truy lùng quái yêu”. 

Hotsearch weibo: Tỉnh Bách Nhiên cực kỳ thân thiết ôm eo Lưu Văn, tin đồn về chung một nhà không phải là không có căn cứ - Ảnh 6 

 Tỉnh Bách Nhiên xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Nguồn Weibo

Xét về chuyện tình cảm Tỉnh Bách Nhiên từng có cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, nhưng chia tay sau 2 năm hẹn hò, còn lưu Văn là người kín tiếng, chưa từng công khai hẹn hò bất kỳ ai. Do đó Tỉnh Bách Nhiên là người đầu tiên Lưu Văn ngầm công khai chuyện tình cảm trước bạn bè.

 

Diễn viên Tỉnh Bách Nhiên là 'mối tình đầu' của siêu mẫu quốc tế Lưu Văn

Diễn viên Tỉnh Bách Nhiên là 'mối tình đầu' của siêu mẫu quốc tế Lưu Văn

Tuy chưa lần nào lên tiếng xác nhận nhưng Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên đã bị bắt gặp hẹn hò nhiều lần.

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