Phấn Mặc Giang Hồ: Cúc Tịnh Y xinh đẹp trong tạo hình dân quốc khiến dân tình càng mong chờ ngày phim mới ra mắt

Hình ảnh nhân vật Đạm Đài Đài của Cúc Tịnh Y trong bộ phim điện ảnh Phấn Mặc Giang Hồ vừa được tung ra đã khiến người xem suýt xoa.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, cô là cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng SNH48. Nhờ có gương mặt thanh tú nên Cúc Tịnh Y mới được ưu ái gọi bằng danh xưng "Mỹ nữ 4000 năm". Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, Cúc Tịnh Y đã đóng không ít phim truyền hình, webdrama Cô là một trong những gương mặt mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp. Tài năng diễn xuất tuy ít khi được khen ngợi nhưng visual của Cúc Tịnh Y vẫn luôn là hình mẫu mà nhiều cô gái trẻ học hỏi theo.

Ảnh minh họa: Internet Mới đây nhất đoàn làm phim điện ảnh “Phấn Mặc Giang Hồ” đã tung ra tạo hình nhân vật Đạm Đài Đài do Cúc Tịnh Y thủ vai đã khiến người hâm mộ hài lòng. Tạo hình Đàm Đài Đài phim "Phấn mặc giang hồ". Nguồn Weibo Trong tạo hình mới lần này, Cúc Tịnh Y trang điểm theo nhẹ nhàng hoài cổ khác với kiểu dậm phấn dậm son” quá nhiều trong những bộ phim truyền hình trước đây. Đặc biệt, lối trang điểm và tạo hình của người đẹp trong các bộ phim cổ trang đều gần như tương tự nhau.

Khán giả nhận xétkiểu đánh phấn đậm phần mắt và son môi đỏ chót, má hồng quen thuộc của Cúc Tịnh Y chấp phim hiện đại hay cổ trang đã trở thành thương hiệu riêng của “mỹ nhân 4.000 năm” này tại làng phim ảnh Hoa ngữ. Ngoài ra, tạo hình với phụ kiện đội đầu rườm rà cũng là dấu ấn mà Cúc Tịnh Y để lại sau bao năm đóng phim cổ trang. Do đó người hâm mộ rất mong muốn Cúc Tịnh Y có thể thay đổi phong cách trang điểm của qua các bộ phim mới trong thời gian sắp tới. Cúc Tịnh Y từng theo đổi phong cách trang điểm quá đậm trong nhiều bộ phim trước đây (Nguồn: Weibo) Trước đó, Cúc tịnh y Thường xuyên sử dụng lớp make up đậm, nhiều lần bị chê quá lố trong những phân cảnh giả trai hay đi dự đám tang. Trong bộ phim “Như Ý Phương Phi” có phân đoạn Cúc Tịnh Y bị bắt cóc ngậm trong miệng đạo cụ gần giống như “bông tẩy trang” để không trở nên xấu. Cảnh ngậm "bông tẩy trang" từng khiến dân tình phản đối của Cúc Tịnh Y (Nguồn weibo) Trải qua những tạo hình có chút “quá lố”, giờ đây có lẽ cúc Tịnh Y đã rút kinh nghiệm trong bộ phim điện ảnh đang quay “Phấn Mặc Giang Hồ”. Người hâm mộ không chỉ mong mỏi phim, mà còn hy vọng có thể nhìn thấy tạo hình mặc sườn xám của cô trong cách trang điểm hoài cổ này. Tạo hình Đàm Đài Đài phim "Phấn mặc giang hồ". Nguồn Weibo

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