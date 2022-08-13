Cúc Tịnh Y không được chuyển hình, phim nào cũng flop vì không kính nghiệp

Cúc Tịnh Y vốn có xuất phát điểm là idol sau đó mới chuyển hướng sang đóng phim. Trong Cửu Châu Thiên Không Thành, nữ diễn viên được khán giả đón nhận, đây cũng coi như là một bước đệm quan trọng của cô ấy bên mảng phim ảnh .

Ban đầu, Cúc Tịnh Y không như vậy đâu, ít nhiều gì cô ấy vẫn còn một chút sự kính nghiệp và hóa trang theo yêu cầu của đoàn phim. Nhưng sau khi đã có danh tiếng và được săn đón hơn, lại khám phá ra được kiểu trang điểm “lồng lộn” thì Cúc Tịnh Y đã áp dụng ngay vào những bộ phim mình đóng. Từ Như Ý Phương Phi, Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn cho đến Gia Nam Truyện rồi Hoa Nhung, có bộ phim nào Cúc Tịnh Y cũng trông lòe loẹt.

Từ đó cho đến nay, Cúc Tịnh Y rất chăm chỉ đóng phim và năm nào cô ấy cũng có tầm 1 – 2 dự án lên sóng. Tuy nhiên sau Vân Tịch Truyện, danh tiếng của Cúc Tịnh Y bên mảng phim càng ngày càng kém đi, đến mức khán giả cứ nghe đến tên cô ấy là lại chán nản. Nguyên nhân của chuyện này đến từ việc nàng mỹ nữ 4000 năm đã diễn kém lại còn không kính nghiệp, trang điểm lòe loẹt rồi thêm tạo hình diêm dúa chỉ vì cô ấy sợ bản thân không được đẹp trên màn ảnh.

Cúc Tịnh Y đều có tạo hình lòe loẹt khi đóng phim - Ảnh: Internet

Cúc Tịnh Y mang trên mình một gánh nặng thần tượng quá lớn khiến cô ấy luôn tâm niệm bản thân phải thật đẹp trước công chúng, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi quay phim cũng vậy. Những cảnh chạy nạn rồi đám tang, Cúc Tịnh Y vẫn đẹp như đang tổ chức đám cưới vậy, mà với cảnh khóc thì cô ấy cũng chẳng dám bộc lộ hết mức, chắc sợ trôi hết phấn son rồi khiến bản thân kém sắc. Đến mức này, người ta chỉ thấy một Cúc Tịnh Y chứ đâu phải nhân vật mà cô ấy hóa thân đâu.

Cúc Tịnh Y đóng nhiều phim nhưng bộ nào bộ nấy đều flop, không có nền tảng nào dám để cho cô ấy đảm đương những dự án cấp S và S+ cả. Khi mà không thể đóng phim đại chế tác thì Cúc Tịnh Y chỉ có thể quanh quẩn bên mấy dự án thần tượng cấp thấp, điều này càng khiến cô ấy khó phát triển trong tương lai. Cho đến giờ, Cúc Tịnh Y vẫn còn e ngại chuyện phải làm xấu mình trên màn ảnh nên rất khó để có thể chuyển hình.

Cúc Tịnh Y đóng nhiều phim nhưng bộ nào bộ nấy đều flop - Ảnh: Internet

Nhiều netizen cho rằng Cúc Tịnh Y thật sự muốn chuyển hình là chuyện vô cùng khó khăn. Trước khi chuyển hình, Cúc Tịnh Y cần phải biết kính nghiệp trước đã, cần phải biết bản thân là một diễn viên chứ không phải là người mẫu trên tạp chí hay mấy sàn catwalk. Đến Triệu Lệ Dĩnh dù có nhiều tiến bộ về diễn xuất, lại còn được đóng chính kịch nhưng vẫn không chuyển hình thành công nổi chứ đừng nói đến một ngôi sao còn chưa định nghĩa được khái niệm kính nghiệp là gì như Cúc Tịnh Y.