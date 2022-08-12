Đứng chung khung hình với Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc bất ngờ bị 'đánh giá thấp' vì điều này

Sao quốc tế 12/08/2022 07:30

Đọ sắc chung khung hình, nhan sắc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận.

Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc đang là 2 tiểu Hoa rất nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ bằng tuổi, 2 nàng mỹ nhân này còn sở hữu ngoại hình đẹp và nhiều vai diễn khiến khán giả ấn tượng.

Mới đây, khoảnh khắc khi đứng chung khung hình của cả hai được đăng tải đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Cụ thể, blogger đã đăng tải hình ảnh Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y đã cùng tham gia một sự kiện, cùng mặc trang phục màu hồng nhẹ đứng trên sân khấu. Ở thời điểm này, 2 nàng mỹ nhân sinh năm 1994 đều được cư dân mạng khen ngợi hết lời bởi vẻ ngoài trong sáng, mong manh của mình.

Đứng chung khung hình với Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc bất ngờ bị 'đánh giá thấp' vì điều này - Ảnh 1

Một lần khác, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y được mời đến dự sự kiện của iQIYI năm 2019 và được xếp ngồi cạnh nhau. Thế nhưng bất ngờ thay, lần này Cúc Tịnh Y đã vươn lên vượt mặt Bạch Lộc thấy rõ. Nhờ phong cách trang điểm nàng “mỹ nữ 4000 năm” nổi bật được các đường nét thanh tú trên gương mặt. Đặc biệt, khí chất của cô nàng khiến Trình Tiêu và Bạch Lộc ngồi cạnh cũng bị lép vế.

Đứng chung khung hình với Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc bất ngờ bị 'đánh giá thấp' vì điều này - Ảnh 2

Trong khi đó, ở sự kiện này Bạch Lộc lại gây thất vọng với nhan sắc có phần đi xuống. Cô nàng bị nhận xét là trông có phần già hơn hẳn Cúc Tịnh Y dù bằng tuổi. Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính là bởi cách trang điểm của nữ chính Châu Sinh Như Cố không ấn tượng bằng đồng nghiệp của mình.

Đứng chung khung hình với Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc bất ngờ bị 'đánh giá thấp' vì điều này - Ảnh 3

So về khoản nhan sắc, Cúc Tịnh Y nhận được nhiều lời khen hơn hẳn. Thế nhưng, đa số ý kiến đều cho rằng tài nguyên phim ảnh của Bạch Lộc lại tốt hơn. Các dự án phim do cô nàng đóng chính cũng thành công hơn hẳn so với Cúc Tịnh Y.

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non

Đều xác nhận đóng "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp" bản mới, Cúc Tịnh Y và Ngu Thư Hân khiến netizen so sánh về nhan sắc lẫn diễn xuất.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Bạch Lộc sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Dương Tử bất ngờ bị so sánh giống với Cúc Tịnh Y chỉ vì điều này?

Dương Tử bất ngờ bị so sánh giống với Cúc Tịnh Y chỉ vì điều này?

Nguồn gốc danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm' của Cúc Tịnh Y, có thật là do hiểu lầm?

Nguồn gốc danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm' của Cúc Tịnh Y, có thật là do hiểu lầm?

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi

Cúc Tịnh Y 'trong mắt' của đồng nghiệp: Tiết lộ bí mật gây bất ngờ

Cúc Tịnh Y 'trong mắt' của đồng nghiệp: Tiết lộ bí mật gây bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI