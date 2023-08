Đọ sắc chung khung hình, nhan sắc của Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận.

Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc đang là 2 tiểu Hoa rất nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ bằng tuổi, 2 nàng mỹ nhân này còn sở hữu ngoại hình đẹp và nhiều vai diễn khiến khán giả ấn tượng.

Mới đây, khoảnh khắc khi đứng chung khung hình của cả hai được đăng tải đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Cụ thể, blogger đã đăng tải hình ảnh Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y đã cùng tham gia một sự kiện, cùng mặc trang phục màu hồng nhẹ đứng trên sân khấu. Ở thời điểm này, 2 nàng mỹ nhân sinh năm 1994 đều được cư dân mạng khen ngợi hết lời bởi vẻ ngoài trong sáng, mong manh của mình.

Một lần khác, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y được mời đến dự sự kiện của iQIYI năm 2019 và được xếp ngồi cạnh nhau. Thế nhưng bất ngờ thay, lần này Cúc Tịnh Y đã vươn lên vượt mặt Bạch Lộc thấy rõ. Nhờ phong cách trang điểm nàng “mỹ nữ 4000 năm” nổi bật được các đường nét thanh tú trên gương mặt. Đặc biệt, khí chất của cô nàng khiến Trình Tiêu và Bạch Lộc ngồi cạnh cũng bị lép vế.

Trong khi đó, ở sự kiện này Bạch Lộc lại gây thất vọng với nhan sắc có phần đi xuống. Cô nàng bị nhận xét là trông có phần già hơn hẳn Cúc Tịnh Y dù bằng tuổi. Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính là bởi cách trang điểm của nữ chính Châu Sinh Như Cố không ấn tượng bằng đồng nghiệp của mình.

So về khoản nhan sắc, Cúc Tịnh Y nhận được nhiều lời khen hơn hẳn. Thế nhưng, đa số ý kiến đều cho rằng tài nguyên phim ảnh của Bạch Lộc lại tốt hơn. Các dự án phim do cô nàng đóng chính cũng thành công hơn hẳn so với Cúc Tịnh Y.

