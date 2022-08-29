TOP những bộ phim hot nhất hè 2019 - 2022 giúp cho các 'mọt phim' chính hiệu tha hồ cày: Trần Tình Lệnh xuất sắc như vậy đã phải đỉnh nhất?

Dưới đây là những bộ phim hot nhất trên màn ảnh xứ Trung từ năm 2019 đến 2022.

Mùa hè luôn là thời điểm cạnh tranh khốc liệt giữa các bộ phim Hoa ngữ. Vừa qua, Khốc Vân đã công bố danh sách những tác phẩm có nhiệt độ cao nhất chiếu trong hè 2019 - 2022. Trong đó, bao gồm cả phim chiếu mạng và phim truyền hình. Mùa hè năm 2019 có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ và ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ khi có muôn vàn dự án nổi bật, hấp dẫn cùng đa dạng thể loại. Nếu ở mảng truyền hình có Thiếu Niên Phái, Tiểu Hoan Hỉ, Cá Mực Hầm Mật (Thân Ái Nhiệt Ái) thì phim chiếu mạng cũng có Trần Tình Lệnh và Trường An 12 Canh Giờ. Điểm chung của tất cả những bộ phim vừa nêu trên đều khiến cho người xem phải phát cuồng lên vào mỗi tuần để được thưởng thức theo dõi, thậm chí cho đến hiện tại nhiều người vẫn coi đi coi lại hoài mà không hề cảm thấy chán.

Bảng danh sách của Khốc Vân công bố trước đó - Ảnh: Internet Bước sang năm 2020 - 2021, màn ảnh Trung có vẻ như không còn nổi trội hơn trước, cả phim truyền hình lẫn Webdrama đều ít đến đáng thương. Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và bộ nữ chủ 30 Chưa Phải Là Hết là hai điểm sáng hiếm hoi trong số đó. Cũng nhờ vậy mà tên tuổi của dàn diễn viên tham gia phim như Đàm Tùng Vận, Đồng Dao, Trương Tân Thành... được khán giả biết tới rộng rãi hơn. Cá Mật Hầm Mực của Dương Tử và Lý Hiện - Ảnh: Internet Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh là Webdrama duy nhất góp mặt trong bảng tổng hợp của Khốc Vân. Nhờ fan nguyên tác đông đảo cùng màn kết hợp thú vị của hai đỉnh lưu Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba, phim đã thu hút được lượng lớn người theo dõi.

Tuy vậy, điểm Douban Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh lại khá khiêm tốn, thậm chí thấp nhất so với các dự án chuyển thể khác của tác giả Cố Mạn. Trần Tình Lệnh - Ảnh: Internet 8 tháng đầu năm 2022, dân tình chứng kiến cuộc đụng độ của nhiều dự án cấp S/S cùng sự trở lại của nhiều ngôi sao lớn như Lý Dịch Phong, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi...Tuy nhiên, trong số những phim cấp S này chỉ có số ít thực sự để lại dấu ấn trong mắt người hâm mộ chứ chưa thể nào thành công xuất sắc như năm 2019. Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - bộ phim gia đình lấy đi nước mắt của biết bao khán giả - Ảnh: Internet Top phim Hoa ngữ có nhiệt độ cao nhất hè 2019 - 2022 do Khốc Vân EYE tổng hợp: Phim chiếu truyền hình: Năm 2019: Thiếu Niên Phái, Tiểu Hoan Hỉ, Cá Mực Hầm Mật Năm 2020: Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, 30 Chưa Phải Là Hết Năm 2021: Kẻ Phản Nghịch Năm 2022: Cuộc Chiến Hoa Hồng, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia Phim chiếu mạng: Năm 2019: Trần Tình Lệnh, Trường An 12 Canh Giờ Năm 2020: Góc Khuất Bí Mật, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Năm 2021: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Năm 2022: Thương Lan Quyết, Mộng Hoa Lục

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